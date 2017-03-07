Россия заняла в рейтинге лучших стран мира 27-е место

Российская Федерация оказалась на 27-м месте в рейтинге лучших стран мира. Об этом сообщает ТАСС

По данным агентства, список составил журнал US News & World Report. Составители рейтинга оценили государства по девяти критериям: развитие туристической отрасли, инноваций, социальной сферы, культуры, темпам роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения, а также сила и влияние на мировой арене и историческое наследие. По сравнению с прошлым годом страна опустилась в рейтинге на три позиции.

Первое место в рейтинге отдали Швейцарии. За ней идут Канада, Великобритания, Германия, Япония, Швеция и США. Всего в рейтинг вошли 80 стран.

Самыми сильными и влиятельными странами исследователи посчитали США, Россию и Китай. По темпам роста экономики лидируют ОАЭ, Сингапур и Индия.