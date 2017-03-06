Калининградская область попала в рейтинг регионов с дорогой арендой комнат

Калининградская область вошла в десятку регионов страны с самой дорогой арендой комнат. Об этом сообщает портал "Мир квартир".



Эксперты издания провели исследование динамики стоимости аренды на комнаты в 60 городах России. Калининград занял в составленном рейтинге седьмую строчку. В среднем за месяц съёма комнаты в Калининграде придётся заплатить 7,9 тыс. рублей. Стоимость аренды за 2016 год увеличилась на 11,3%.



Дороже всего за аренду комнаты нужно заплатить в Москве — почти 15,5 тыс. рублей. На втором месте оказался Сочи — 12,7 тыс. рублей. Дешевле всего аренда комнаты обходится жителям и гостям Пензы — 3,9 тыс. рублей.

Немного дешевле, чем в Калининграде, стоит съём комнаты в Кемерово — 7,7 тыс. рублей и Екатеринбурге — 7,6 тыс. рублей. В среднем в стране за год аренда комнат подорожала на 3,4%.



В половине городов, в которых проводилось исследование, арендная плата за комнаты подешевела. Лидерами падения стали Тверь и Тула. Далее расположилась Казань.