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Калининградская область попала в рейтинг регионов с дорогой арендой комнат

09:29
  34 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Калининградская область вошла в десятку регионов страны с самой дорогой арендой комнат. Об этом сообщает портал "Мир квартир".

Эксперты издания провели исследование динамики стоимости аренды на комнаты в 60 городах России. Калининград занял в составленном рейтинге седьмую строчку. В среднем за месяц съёма комнаты в Калининграде придётся заплатить 7,9 тыс. рублей. Стоимость аренды за 2016 год увеличилась на 11,3%.

Дороже всего за аренду комнаты нужно заплатить в Москве — почти 15,5 тыс. рублей. На втором месте оказался Сочи — 12,7 тыс. рублей. Дешевле всего аренда комнаты обходится жителям и гостям Пензы — 3,9 тыс. рублей.
Немного дешевле, чем в Калининграде, стоит съём комнаты в Кемерово — 7,7 тыс. рублей и Екатеринбурге — 7,6 тыс. рублей. В среднем в стране за год аренда комнат подорожала на 3,4%.

В половине городов, в которых проводилось исследование, арендная плата за комнаты подешевела. Лидерами падения стали Тверь и Тула. Далее расположилась Казань.

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