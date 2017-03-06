В Зеленоградске открыли зал спортивной борьбы
Фото с сайта областного правительства
В субботу, 4 марта, в Зеленоградске открыли зал спортивной борьбы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
В церемонии открытия зала приняли участие трёхкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин и пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко, а также врио зампредседателя правительства региона Александр Шендерюк-Жидков. "Очень важно, что такой зал появился в Зеленоградске. Здесь уже функционирует современный ФОК, где работают секции. Но детям нужно дать широкие возможности для занятий спортом, и этот зал им обязательно поможет", — рассказал Шендерюк-Жидков.
Заниматься в новом зале смогут в том числе дети-сироты: недалеко от него расположен Центр помощи детям "Наш дом". Поддержку в создании объекта оказали спонсоры.
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