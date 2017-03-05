"Головотяпство и вредительство": Пятикоп рассказал о проблемах мелиорации в области
Фото со страницы Пятикопа в Фейсбуке
В Славском районе предназначенные под польдерные поля залило водой, из-за чего сеять на них нельзя будет около четырёх месяцев. Об этом сообщил
на своей странице на "Фейсбуке" депутат Госдумы России от Калининградской области Александр Пятикоп.
По его словам, поля в Славском районе оказались затопленными из-за решения государственного предприятия включить режим экономии на насосных станциях. В результате откачка воды фактически не работала с января, из-за чего поля залило водой из залива.
"Из-за этого в течение ближайших четырех месяцев сеять будет нельзя, поэтому виды на урожай достаточно призрачные. – рассказал Пятикоп. – Это головотяпство и настоящее вредительство. По приезде в Москву встречусь с директором департамента мелиорации Министерства сельского хозяйства Жуковым Валерием Алексеевичем, где поставлю вопрос о снятии с должности руководителя их структуры в Калининградской области".
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