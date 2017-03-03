В Зеленоградске оштрафовали на 100 тыс. рублей фирму, принявшую на работу сотрудника ГИБДД
В Зеленоградске компания ООО "ИТАКОС" заплатит штраф 100 тыс. рублей за то, что приняла на работу сотрудника ГИБДД и не уведомила об этом его бывших работодателей. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.
Инспектор ДПС ГИБДД работал на госслужбе до 2015 года, а после был принят на работу в коммерческую фирму на должность её руководителя. Но в установленные законом сроки информация об этом не была направлена по бывшему месту службы инспектора, в связи с чем в отношении самой компании как юрлица было возбуждено дело об административном правонарушении.
Суд по постановлению прокурора принял решение оштрафовать фирму на 100 тыс. рублей. Основанием послужило нарушение требований законодательства о противодействии коррупции.
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