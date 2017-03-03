В Калининграде волонтёры просят помощи в лечении выпавшей из окна кошки (фото)

В Калининграде зоозащитники просят у граждан помощи в лечении чёрно-белой кошки Полины, которая выпала из окна жилого дома. Сообщение об этом появилось в группе "Дом одиноких кошек" "ВКонтакте".



Молодую кошку одна из жительниц дома подарила своему молодому человеку на День святого Валентина. Однако через две недели животное нашла под окном соседка. Кошка лежала в коробке под проливным дождём и даже не могла выбраться, так как у неё оказалась сломана лапа.



При осмотре выяснилось, что перелом сложный, нужно ставить пластину. Помимо этого, у Полины — так зовут кошку — обнаружилось множество блох и ушной клещ. Хозяева, узнав диагноз и требуемую на лечение сумму, отказались принимать дальнейшее участие в судьбе своей питомицы.