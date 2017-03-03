"Никто не доказал мне существование бога. Разрешите хотя бы сомневаться": шесть цитат 106-летнего калининградца Каминского

В пятницу, 3 марта, в Калининграде прощаются с ушедшим из жизни математиком, участником штурма Кёнигсберга Юлием Каминским. Он скончался ночью 1 марта . Ветерана похоронят на военно-мемориальном кладбище в посёлке Медведевка.

Он родился 15 февраля 1911 г. в Екатеринославле (с 1926 г. Днепропетровск). Школу окончил в Омске. Поступил в Харьковский институт инженеров-механиков социалистического сельского земледелия. Во время Второй мировой прошёл от Курска до Кёнигсберга. Здесь и остался.

После войны преподавал математику в военно-морском училище и КТИ. У них с женой родилось трое детей: Людмила, Виктор и Вера.

Среди наград Юлия Каминского — ордена Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медали "За оборону Москвы", "За взятие Кёнигсберга".

В последнее время Юлий Маркович жил в частном пансионате. Он уже почти ничего не слышал, память, не подводившая многие годы, ослабела.

Фото Виктора Гусейнова

Три года назад, отмечая свой 101-й день рождения, старый учёный так ответил на вопрос, счастлив ли он: "Какое уж тут счастье, если вокруг меня близкие люди умирают…" Его жена Юлия Иосифовна ушла из жизни более 30 лет назад.

Юлий Маркович много читал, интересовался наукой, следил за тем, как развиваются новые технологии. Клопс.Ru собрал несколько высказываний Юлия Марковича.

О научных открытиях

Несколько лет назад сын Виктор научил отца пользоваться компьютером.

"Когда-то я учил его математике, а теперь он меня — компьютерным премудростям", — рассказывал долгожитель. Его интересовали работы украинского профессора Николая Колпакова, который занят поиском альтернативных источников энергии.

Фото Виктора Гусейнова

"Колпаков доказал, что энергию можно добывать из сжатого электромагнитного поля, будто из воздуха. Даже позавидовал, что не я сделал открытие. Я бы такой генератор в подвале поставил и отапливал, и освещал бы квартиру бесплатно", — шутил Юлий Маркович.

О белых и красных

— Мой отец в Первую мировую войну был контужен, и его направили на пороховой завод счетоводом в Самарскую губернию. Местечко заняли колчаковские войска, потом подошла Красная армия, и белые эвакуировали руководство завода, в том числе бухгалтерию. Отца, мать, меня и мою сестру посадили в теплушки и погнали чёрт знает куда. Оказались мы в Омске.

О НЭПе

— Предполагалось, что, как только рабочие и крестьяне возьмут на себя власть, жизнь сразу наладится. Без всяких рыночных отношений. Но это оказалось ерундой. Ленин в 1917 году написал большую статью "Грозящая катастрофа и как с ней бороться". Там он ясно сказал, что вопросы производства мы можем решить, а вопросы распределения без рынка решить невозможно. И в 1921 году была введена Новая экономическая политика. Когда был военный коммунизм, нам давали 1/8 фунта на четверых. Мама по кусочку разрезала хлеб, давала самый большой отцу, а нам совсем маленькие. После введения НЭПа в магазинах появились любые товары, были бы деньги.

О войне

— 22 июня 1941 года я с женой пошёл по грибы, вернулись мы затемно, тогда и узнали от родных о начавшейся войне. Мне стало жутко страшно за семью. Ведь по рождению я еврей. Тогда и решил пойти добровольцем на фронт, если немцы подойдут к Курску.

Юлий Каминский (справа) со своими однополчанами. 1944 год. Фото из семейного архива Каминских

Единственный трофей нашёл на косе Фришес-Нерунг (ныне Балтийская коса — Ред.): старый немецкий приёмник — починил его и подключил к нему репродукторы от палаток солдат.

О рынке сегодня

— Сегодня уже все убедились, что нельзя гнаться за сверхприбылями. Ещё Гегель говорил о так называемом пределе. Перейдёте меру — всё летит кувырком. Но где вы найдёте рыночного деятеля, который бы сам ограничивал размер прибыли? Нет его. А как только перешли меру в получении прибыли, начинается кризис. Теперь вы понимаете, почему у нас всё плохо? Даже церковь утверждает, что человечество погубит жадность...

О боге

— Я атеист. За всю жизнь никто так и не доказал мне существование бога. А раз так, разрешите, во всяком случае, хотя бы сомневаться.