В Калининграде умер старейший участник штурма Кёнигсберга Юлий Каминский

В Калининграде на 107-м году жизни умер старейший житель города, участник штурма Кёнигсберга и обороны Москвы Юлий Каминский. Об этом сообщает городской совет ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов.

Прощание в Юлием Марковичем состоится 3 марта по адресу: ул.Пугачёва, 33а. Юлий Каминский награждён орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, боевыми медалями "За оборону Москвы", "За взятие Кёнигсберга", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне" и многими другими.

Юлий Каминский долгие годы работал в народном хозяйстве, был преподавателем в вузах города, много времени уделял патриотическому воспитанию молодежи.