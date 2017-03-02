В Калининграде умер старейший участник штурма Кёнигсберга Юлий Каминский

В Калининграде на 107-м году жизни умер старейший житель города, участник штурма Кёнигсберга и обороны Москвы Юлий Каминский. Об этом сообщает городской совет ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов.
Прощание в Юлием Марковичем состоится 3 марта по адресу: ул.Пугачёва, 33а. Юлий Каминский награждён орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, боевыми медалями "За оборону Москвы", "За взятие Кёнигсберга", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне" и многими другими.
Юлий Каминский долгие годы работал в народном хозяйстве, был преподавателем в вузах города, много времени уделял патриотическому воспитанию молодежи.
Напомним, что 15 февраля Юлию Каминскому исполнилось 106 лет
. Он проживал в одном из частных пансионатов. Отмечать день рождения Юлия Марковича в семье планировали скромно. По словам сына долгожителя, пожилой человек почти ничего не слышал. Также у ветерана стала плохая память.
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