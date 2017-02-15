Самому старому участнику штурма Кёнигсберга, калининградцу Юлию Каминскому исполнилось 106 лет

В среду, 15 февраля, самому старому участнику штурма Кёнигсберга, калининградцу Юлию Каминскому исполняется 106 лет. Об этом пишет "Страна Калининград".



В настоящее время Юлий Маркович живёт в одном из частных пансионатов. Отмечать день рождения в семье планируют скромно. По словам сына долгожителя, пожилой человек почти ничего не слышит. Также у ветерана стала плохая память.



"Я приеду в пансионат, привезу яблок, апельсинов… Ну и старый слуховой аппарат. Может быть, он поможет отцу чуть лучше слышать…", — рассказал сын Юлия Марковича Виктор.



Долгожителю было шесть лет, когда произошла революция. Войска Колчака эвакуировали семью из Самарской губернии. Мальчик с родными оказался в Омске без жилья и денег. Во вторую мировую войну Юлий Маркович прошёл от Курска до Кёнигсберга. После войны мужчина остался в Калининграде. Он преподавал в высшем военно-морском училище высшую математику и теоретическую механику. Вместе с женой вырастил троих детей.



Редакция Клопс.Ru присоединяется к поздравлениям с днём рождения и желает Юлию Марковичу долголетия, терпения и множества счастливых моментов.