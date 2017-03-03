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Главная Новости Общество

Роскачество сравнило калининградские и латвийские шпроты

11:20
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  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Калининградские шпроты превзошли по качеству латвийские аналоги. Об этом сообщает "Роскачество".

Специалисты российской системы качества исследовали шпроты в масле. Лабораторные испытания коснулись наиболее популярных у россиян торговых марок. В исследование вошли и образцы, произведённые в Калининградской области.

Что проверяли

Образцы для исследования закупили в сетевых и специализированных магазинах в ряде регионов России.  Всего в исследовании приняло участие 20 образцов шпрот.

Консервы тестировали по 35 показателям качества и безопасности, включая общую бактериальную обсеменённость, наличие канцерогенов и пестицидов, соответствие заявленным свойствам и массе продукта. Кроме того, Роскачество дополнительно провело уникальное ДНК-исследование, которое позволило определить видовую принадлежность каждого образца. Для проведения лабораторных исследований были привлечены лучшие лаборатории страны, в том числе испытательные центры Росрыболовства и Россельхознадзора.

Лучшие — "Рыбное меню" и "Знак качества"

Согласно результатам испытаний, только два образца шпрот в масле не только отвечают базовым требованиям качества и безопасности, но и дотянулись до повышенных требований стандарта Роскачества. Сейчас они претендуют на государственный Знак качества. Примечательно: по результатам всех испытаний лучшими признаны продукты под торговыми марками "Рыбное меню" и "Знак качества". 

"Результаты независимых лабораторных исследований показали, что шпроты в масле, произведённые в Калининградской области, действительно являются высококачественной продукцией, — отметила Мария Сапунцова, заместитель руководителя Роскачества. — Они не содержат в себе пестицидов различных групп и канцерогенов, все рыбки одинаковые, соблюдены правила укладки, которая производится вручную. Эти товары, безусловно, достойны государственного Знака качества".

По словам представителей Роскачества, исследование показало превосходство российских шпрот над зарубежными (на исследования взяли шпроты из Латвии).

Неравномерные тушки

В целом эксперты Роскачества отметили высокую культуру производства шпрот в масле в России. Тем не менее в ходе исследований были выявлены единичные нарушения. Так, например, равномерность длины рыбы в банке регламентируется ГОСТом. Для некоторых образцов неравномерная калибровка тушек явилась единственным показателем нарушения. Кроме того, ГОСТом ограничивается и повышенное присутствие в масле осадка с кусками рыбы. Однако всё это показатели, отвечающие за качество продукта, при этом совершенно не влияя на безопасность.
 

В Роскачестве отмечают, что данные показатели формально не являются нарушением для товаров, произведённых по собственным техническим условиям (ТУ).

Руководитель группы компаний "За Родину" Сергей Лютаревич рассказал о том, что в настоящий момент Калининградская область является главным поставщиком шпрот в Россию.

Ранее в Роскачестве выяснили, что 25% молочных шоколадок в России оказались подделкой. Перед 8 Марта специалисты проверили 37 иностранных и российских торговых марок молочного шоколада. Исследования проводили по 40 показателям качества и безопасности, включая наличие эквивалентов масла какао и массовую долю молочного жира. 

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1 комментарий Правила комментирования

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koteyka
koteyka #
12:31
Даже читать не стал до конца. Сразу видно что статья заказная.
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