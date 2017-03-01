Лютаревич: Калининградская область — главный поставщик шпрот в России
Сергей Лютаревич. Автор фото: Александр Подгорчук
Руководитель группы компаний "За Родину" Сергей Лютаревич рассказал 1 марта о том, что в настоящий момент Калининградская область является главным поставщиком шпрот в Россию. О том, как изменится производство шпрот, глава ГК рассказал в программе "Реальный сектор" в эфире радиостанции BusinessFM.
Лютаревич рассказал, что модернизация, которая произошла за последние 2–3 года, в будущем позволит увеличить не только объёмы, но и качество производства. В итоге шпроты станут ближе по качеству к европейским.
Если брать соседей в Латвии, то они начали делать стеклянную упаковку. Они делают шпроты с перцем, лимоном. Много другой упаковки. И качество тоже другое, — отметил Лютаревич.
Глава группы компаний "За Родину" также рассказал, что у Латвии было приобретено новое судно, которое позволит вылавливать в пять раз больше рыбы, чем действующие суда. Куплен был и проект, по которому через год или два на предприятии хотят начать строить свои суда с учётом специфики региона.
Лютаревич в 2016 году оставил пост главы министерства сельского хозяйства в правительстве Калининградской области и решил заняться бизнесом, однако он не исключает для себя вероятности возвращения в политику позднее. Ранее сообщалось, что калининградские рыбные консервы будут поставлять в Казахстан
, Узбекистан и Белоруссию.
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