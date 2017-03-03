В Таиланде российский турист, которого унесло течением, сутки держался за буй в море и был спасён

В Таиланде был спасён российский турист, который пропал в четверг. Об этом сообщает РИА "Новости".



Мужчина пропал в четверг. В этот день он плавал с маской и в ластах в районе острова Пхукет. Заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Соснов рассказал, что мужчина в компании троих друзей занимался сноркелингом. Всех четверых подхватило мощное подводное течение. Друзья разделились и потеряли друг друга. Трое спутников россиянина выплыли и привлекли внимание рыбаков. Дмитрия Сомова не обнаружили.



Спасатели, моряки, военные и добровольцы искали туриста весь четверг. "Никто не рассчитывал уже найти его живым. До темноты найти его не удалось, поиски продолжились с рассветом. И вот полчаса назад мне позвонили полицейские и сообщили сначала, что нашли тело российского туриста, и вдруг прямо во время разговора мой собеседник закричал: ‟Нет, он живой!”", — сообщил консул.



Сейчас 49-летний турист, который сутки продержался на воде, держась за буй, на пути к Пхукету. Дипломат выразил благодарность всем, кто принимал участие в поисках россиянина.