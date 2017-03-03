Таможенники задержали мужчину, который вёз из Литвы в Калининград 50 кг советских градусников и микроскопов

Таможенники задержали контрабандиста, везущего в Калининград из Литвы медицинское и лабораторное оборудование. Об этом сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни.



Гражданина Российской Федерации на легковом автомобиле марки Мitsubishi Pajero Sport, который ехал из Литовской Республики в Калининградскую область, остановили на таможенном посту "Чернышевское". Мужчина не стал заполнять пассажирскую таможенную декларацию и сообщать о наличии у него товаров, подлежащих декларированию.



Однако таможенники нашли в машине коробки со ртутными термометрами, биологические рабочие микроскопы, а также деревянные и пластиковые ящики с медицинским, лабораторным оборудованием и его частями. Согласно маркировкам, большая часть перевозимых предметов была изготовлена в г. Ленинграде в 1960–1980 годах прошлого века. Общий вес товара составил 53,3 килограмма.



Исходя из характера, значительного количества товаров и их однородности, обнаруженные предметы не относятся к товарам для личного пользования. Медицинское оборудование изъято, а в отношении гражданина РФ возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ ("Недекларирование").