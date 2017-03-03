Глава МВД США прибыл на работу в ковбойской шляпе верхом на лошади

Новый глава МВД США приехал в первый рабочий день на службу в ковбойской шляпе и верхом на лошади. Он сам написал об этом в социальной сети "Твиттер".



Райан Зинке опубликовал пост, в котором говорит, что для него является честью стоять рядом с офицерами Службы национальных парков Штатов. Он поблагодарил подчинённых за тёплый приём.