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Главная Новости Общество

Чешский депутат предложил ввести безвизовый режим для граждан России

07:51
  623 0
  • Фото с сайта ru.wikipedia.org
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Депутат Европарламента, член Коммунистической партии Чехии считает необходимым отменить визовый режим для россиян. Об этом сообщают "Известия".
 
По мнению Яромира Кохличека, безвизовый режим с Россией поможет увеличить поток туристов. Это благоприятно скажется на экономике Чехии. Также депутат заявил, что его партия выступает за отмену санкций в отношении России, так как РФ является европейским государством.
 
Кроме того, в Коммунистической партии считают, что граждане страны должны высказать своё мнение по поводу членства в НАТО. Чехия вошла в альянс в 1999 году, однако мнение жителей по этому поводу тогда никто не спросил.
 

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