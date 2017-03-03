Чешский депутат предложил ввести безвизовый режим для граждан России

Депутат Европарламента, член Коммунистической партии Чехии считает необходимым отменить визовый режим для россиян. Об этом сообщают "Известия"

По мнению Яромира Кохличека, безвизовый режим с Россией поможет увеличить поток туристов. Это благоприятно скажется на экономике Чехии. Также депутат заявил, что его партия выступает за отмену санкций в отношении России, так как РФ является европейским государством.

Кроме того, в Коммунистической партии считают, что граждане страны должны высказать своё мнение по поводу членства в НАТО. Чехия вошла в альянс в 1999 году, однако мнение жителей по этому поводу тогда никто не спросил.