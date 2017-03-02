В Нестеровском районе на мужчину завели дело за истязание жены

Житель Нестеровского района стал фигурантом уголовного дела из-за систематического истязания жены. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Очередной факт насилия 48-летнего мужчины над 50-летней супругой участковые установили в феврале. Муж постоянно бил и унижал жену, он не раз уже привлекался за это к ответственности.

В последний раз суд приговорил его к 300 часам обязательных работ. Сейчас ему грозит до трёх лет лишения свободы.