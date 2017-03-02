В Нестеровском районе на мужчину завели дело за истязание жены
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
Житель Нестеровского района стал фигурантом уголовного дела из-за систематического истязания жены. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.
Очередной факт насилия 48-летнего мужчины над 50-летней супругой участковые установили в феврале. Муж постоянно бил и унижал жену, он не раз уже привлекался за это к ответственности.
В последний раз суд приговорил его к 300 часам обязательных работ. Сейчас ему грозит до трёх лет лишения свободы.
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