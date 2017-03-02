ВЦИОМ: одобрение россиян деятельности Путина достигло максимума в этом году
Владимир Путин. Фото с сайта kremlin.ru
ВЦИОМ провёл исследование, показывающее рейтинги политических партий, уровень одобрения работы государственных институтов и доверия политикам. Результаты опросов опубликованы
на официальном сайте центра.
Было установлено, что показатель доверия деятельности президента составил 86,1%. Это максимальное среднее значение за неделю в текущем году. Работу премьер-министра Дмитрия Медведева одобрили более 60% опрошенных, а работу правительства — 64% респондентов.
В рейтинге доверия политикам лидирующую строчку занял Владимир Путин. Далее расположились министр обороны Сергей Шойгу и Дмитрий Медведев.
Электоральный рейтинг партии "Единая Россия" после снижения в начале февраля демонстрировал на минувшей неделе рост. Он достиг 51,1% против ранее зарегистрированных 48,7%. Уровень поддержки ЛДПР составил 12,5%, а КПРФ — 9,4%. Рейтинг "Справедливой России" составил 5,1%.
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