Советск и Ладушкин присоединились к городам, в МФЦ которых можно получить паспорт
В МФЦ городов Советска и Ладушкина начинают выдавать паспорта. Об этом сообщили на сайте многофункционального центра "Мои документы".
С 1 марта документы начали оформлять
также в МФЦ Зеленоградска и Багратионовска. Пока что нельзя оформить документ в Славском, Янтарном и Пионерском городских округах, а также в Нестеровском районе.
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