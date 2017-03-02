Калининградца будут судить за ложное минирование палатки по ремонту обуви
В Калининграде на скамье подсудимых окажется местный житель, которого обвиняют в ложном сообщении о минировании. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.
По данным ведомства, в июне 2016 года мужчина позвонил по телефону 112 и заявил о том, что готовится взрыв палатки по ремонту обуви. Однако при проверке объекта никакой бомбы обнаружено не было.
Теперь лжеминеру грозит наказание по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающего опасность гибели людей и наступления иных общественно опасных последствий). Дело в отношении него рассмотрят 7 марта.
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