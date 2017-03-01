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Калининградцы жалуются на очереди в МРЭО из-за неработающего терминала

Автор: Константин Сериков
19:57
  697 0
  • Фото Клопс.Ru: Автор: Виктор Буздин
Фото Клопс.Ru: Автор: Виктор Буздин
Автомобилисты Калининграда снова столкнулись с очередями при оформлении документов в МРЭО на ул. Борзова. Об этом Клопс.Ru сообщают жители города.
 
Во вторник, 28 февраля, более 100 калининградцев приехали для оформления водительских прав, но из-за неработающего терминала, получить услугу людям не удалось. Сегодня, 1 марта, ситуация немногим лучше.
 
Толпа людей стоит на сдачу документов. Максимум, что им удается, записаться на оформление документов через неделю или даже две. Возле единственного работающего терминала, который располагается в отделении выдачи документов, толпятся десятки людей. Но при обращении выводится сообщение о том, что выдать талон на текущий день нельзя из-за большого количества заявлений. 
 
 
"Просидела с восьми утра до часу дня и уехала ни с чем, и не только я одна, сидели еще люди. Пытались добиться встречи с руководством отдела МРЭО, но сделать это не представлялось возможным — к нам выходили сотрудники полиции, но представляться и давать какие-либо пояснения отказывались", — поясняет калининградка Елена.
 
В калининградском МРЭО Клопс.Ru сообщили, что жители могут экономить свое время и записываться через портал госуслуг.
 
"Если подать заявку через портал госуслуг, то вас примут уже на следующий день, также можно самостоятельно записаться через терминал, расположенный в здании МРЭО, но ждать приёма придётся дольше. Проблема в том, что мы не можем разом обслужить большое количество людей. По нашим наблюдениям, в начале недели людей много, а в четверг – в пятницу после обеда окна пустые", — отметил врио руководителя МРЭО Владимир Бегунков.
 
Как сообщили Клопс.Ru в пресс-службе УМВД по Калининградской области, несмотря на трудности в работе МРЭО в среду, 1 марта, было выдано 114 водительских удостоверений. В четверг, 2 марта, возобновится работа терминала. Сотрудники ГИБДД приносят извинения за доставленные неудобства. 
 
Стоит отметить, что также водители могут поменять права в МФЦ. Ежедневно такой функцией пользуются от 20 до 60 водителей. О нюансах обмена прав через МФЦ узнать можно здесь.
 
Ранее в полиции заявили о победе над очередями МРЭО за счет подключения возможности оформления документов через портал госуслуг. 
 
 

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