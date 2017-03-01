Калининградцы жалуются на очереди в МРЭО из-за неработающего терминала

Автомобилисты Калининграда снова столкнулись с очередями при оформлении документов в МРЭО на ул. Борзова. Об этом Клопс.Ru сообщают жители города.

Во вторник, 28 февраля, более 100 калининградцев приехали для оформления водительских прав, но из-за неработающего терминала, получить услугу людям не удалось. Сегодня, 1 марта, ситуация немногим лучше.

Толпа людей стоит на сдачу документов. Максимум, что им удается, записаться на оформление документов через неделю или даже две. Возле единственного работающего терминала, который располагается в отделении выдачи документов, толпятся десятки людей. Но при обращении выводится сообщение о том, что выдать талон на текущий день нельзя из-за большого количества заявлений.

"Просидела с восьми утра до часу дня и уехала ни с чем, и не только я одна, сидели еще люди. Пытались добиться встречи с руководством отдела МРЭО, но сделать это не представлялось возможным — к нам выходили сотрудники полиции, но представляться и давать какие-либо пояснения отказывались", — поясняет калининградка Елена.

В калининградском МРЭО Клопс.Ru сообщили, что жители могут экономить свое время и записываться через портал госуслуг.

"Если подать заявку через портал госуслуг, то вас примут уже на следующий день, также можно самостоятельно записаться через терминал, расположенный в здании МРЭО, но ждать приёма придётся дольше. Проблема в том, что мы не можем разом обслужить большое количество людей. По нашим наблюдениям, в начале недели людей много, а в четверг – в пятницу после обеда окна пустые", — отметил врио руководителя МРЭО Владимир Бегунков.

Как сообщили Клопс.Ru в пресс-службе УМВД по Калининградской области, несмотря на трудности в работе МРЭО в среду, 1 марта, было выдано 114 водительских удостоверений. В четверг, 2 марта, возобновится работа терминала. Сотрудники ГИБДД приносят извинения за доставленные неудобства.