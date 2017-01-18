В калининградском МРЭО заявили о победе над очередями при оформлении документов

В Калининградском межрайонном регистрационном подразделении (МРЭО) заявили о победе над очередями при оформлении документов, связанных с выдачей или заменой прав и регистрацией автотранспорта. Об этом журналистам в среду, 18 января, сообщил врио начальника МРЭО ГИБДД Владимир Бегунков. По его словам, проблему удалось решить во всех подразделениях области благодаря тому, что калининградцы пользуются системой госуслуг, а также правильно поставленной работе и решению проблем с техникой, которая раньше "подвисала".



"Люди по привычке приходят по утрам и встают в общую очередь, но мы принимаем в первую очередь тех, кто записывается через портал госуслуг и кто записывается через терминал в нашем здании. Тем не менее после обеда никаких очередей уже нет, люди свободно могут оформить необходимые документы", — пояснил Бегунков.



По его словам, 40% обратившихся принимают по живой очереди, остальных — через госуслуги или электронную очередь. Бегунков также подчеркнул, что прежним руководителем была неправильно поставлена работа в отделе. Очередь на получение услуги была единая по всем направлениям. Сейчас же направления разбиты.



"Всего за 2016 год через портал госуслуг было оформлено 33% обращений, люди приходят в самостоятельно выбранное время", — отметил врио начальника МРЭО.



Он признал, что очередь может возникать у желающих получить права после неудачной сдачи экзаменов. Таких, по статистике, порядка 60%. По регламенту на повторную сдачу можно прийти через неделю, но из-за отсутствия возможности записаться через семь дней люди ждут около месяца.



"Для учебных групп есть специальные дни, эти группы заблаговременно подают списки и приходят на экзамены, а вот те, кто плохо подготовился и завалил экзамен, пересдать могут только через неделю, записавшись на сайте госуслуг", — отметил Бегунков.