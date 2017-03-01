Программу материнского капитала предложено продлить до 2023 года

Министерство труда и социальной защиты России предложило увеличить срок действия программы материнского капитала на пять лет. Об этом сообщает ТАСС.



Глава ведомства Максим Топилин рассказал, что предложение о продлении действия до 2023 года было озвучено в правительстве. В настоящее время ведется работа в данном направлении.



С 2007 года в России выплачивают материнский капитал семьям, в которых родился второй или последующий ребёнок. В 2016 году действие программы было продлено до 2018 года.