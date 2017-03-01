Программу материнского капитала предложено продлить до 2023 года
Министерство труда и социальной защиты России предложило увеличить срок действия программы материнского капитала на пять лет. Об этом сообщает
ТАСС.
Глава ведомства Максим Топилин рассказал, что предложение о продлении действия до 2023 года было озвучено в правительстве. В настоящее время ведется работа в данном направлении.
С 2007 года в России выплачивают материнский капитал семьям, в которых родился второй или последующий ребёнок. В 2016 году действие программы было продлено до 2018 года.
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