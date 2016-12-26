В пенсионном фонде назвали размер замороженного до 2020 года маткапитала

Согласно подписанному президентом России указу, в 2017—2019 годах размер материнского (семейного) капитала индексироваться не будет. Как сообщили в Пенсионном фонде России, выплата останется на уровне 2016 года — 453 тысячи 26 рублей.



При этом возможность воспользоваться дополнительными мерами государственной поддержки семьям продлена до конца 2018 года, отмечают в пенсионном фонде (госпрограмма по поддержке семей, родивших двоих и более детей, начала действовать в России в 2007 году).



В Калининградской области за период реализации программы выдано 49 354 государственных сертификата на материнский капитал, из них 6 072 — в 2016 году.



В 2017 году на выплату средств семейного капитала в бюджете ПФР предусмотрено 330,2 млрд рублей.



Чаще всего калининградцы тратят маткапитал на улучшение жилищных условий: в области на эти цели средства направили 19 566 семей — на общую сумму более 7 млрд рублей. Из них 10 838 семей улучшили жилищные условия, направив средства материнского капитала на сумму 3 млрд рублей на прямую покупку, строительство или реконструкцию жилья без привлечения кредитных средств.



Кроме улучшения жилищных условий, средства материнского капитала можно направить на оплату образования или содержание любого из детей в образовательном учреждении и на увеличение будущей пенсии владелицы сертификата. Так, в Калининградской области удовлетворено 5 162 заявления на обучение детей на сумму более 17 млн рублей и 17 заявлений на перевод средств на накопительную пенсию мамы на сумму 3 млн рублей.



С начала 2016 года список направлений использования средств МСК расширился: теперь владельцы сертификата, воспитывающие детей-инвалидов, могут направить средства на приобретение товаров и услуг, предназначенных для реабилитации и абилитации таких ребятишек.



По данным ПФР, в Калининградской области проживают 711 семей с детьми-инвалидами, имеющих государственный сертификат на семейный капитал.