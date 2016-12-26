В Калининграде
В Калининграде
+8 °C
днем
+3 °C
ночью
26 декабря 2016 г. 20:53
77 297 пользователей
за 24 часа на сайте
60.95 -0.09
Курс ММВБ на 26 декабря 2016, 20:00
63.7 -0.1
Курс ММВБ на 26 декабря 2016, 20:00
14.41 0.0
Курс ЦБ на 27 декабря 2016
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Деньги

В пенсионном фонде назвали размер замороженного до 2020 года маткапитала

17:21
  2522 1
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Согласно подписанному президентом России указу, в 2017—2019 годах размер материнского (семейного) капитала индексироваться не будет. Как сообщили в Пенсионном фонде России, выплата останется на уровне 2016 года — 453 тысячи 26 рублей.

При этом возможность воспользоваться дополнительными мерами государственной поддержки семьям продлена до конца 2018 года, отмечают в пенсионном фонде (госпрограмма по поддержке семей, родивших двоих и более детей, начала действовать в России в 2007 году).

В Калининградской области за период реализации программы выдано 49 354 государственных сертификата на материнский капитал, из них 6 072 — в 2016 году.

В 2017 году на выплату средств семейного капитала в бюджете ПФР предусмотрено 330,2 млрд рублей.

Чаще всего калининградцы тратят маткапитал на улучшение жилищных условий: в области на эти цели средства направили 19 566 семей — на общую сумму более 7 млрд рублей. Из них 10 838 семей улучшили жилищные условия, направив средства материнского капитала на сумму 3 млрд рублей на прямую покупку, строительство или реконструкцию жилья без привлечения кредитных средств.

Кроме улучшения жилищных условий, средства материнского капитала можно направить на оплату образования или содержание любого из детей в образовательном учреждении и на увеличение будущей пенсии владелицы сертификата. Так, в Калининградской области удовлетворено 5 162 заявления на обучение детей на сумму более 17 млн рублей и 17 заявлений на перевод средств на накопительную пенсию мамы на сумму 3 млн рублей.

С начала 2016 года список направлений использования средств МСК расширился: теперь владельцы сертификата, воспитывающие детей-инвалидов, могут направить средства на приобретение товаров и услуг, предназначенных для реабилитации и абилитации таких ребятишек.

По данным ПФР, в Калининградской области проживают 711 семей с детьми-инвалидами, имеющих государственный сертификат на семейный капитал.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
1 комментарий Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
msiodova
msiodova #
20:01
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
Ответить Цитировать

Главные темы дня

Новый год без Андрея: друзья и родственники рассказали о погибшем в авиакатастрофе штурмане из Черняховска
16:08
  9124 0
Новый год без Андрея: друзья и родственники рассказали о погибшем в авиакатастрофе штурмане из Черняховска
В Калининградской области МЧС объявило штормовое предупреждение
Фото горячей новости
14:39
  12372 1
С 1 января три района Калининградской области станут городскими округами
Фото горячей новости
13:22
  10619 2
В Калининграде предложили назвать улицу именем погибшей Елизаветы Глинки
Фото горячей новости
11:49
  7619 15
В результате аварии в Гурьевском районе погиб 19-летний водитель "Форда" (фото)
Фото горячей новости
10:43
  15688 0

Лента новостей

Картинка
Без интриг, бесовства и пошлости: Вера Таривердиева рассказала о будущем Кафедрального собора
20:39
  112 0
Картинка
В Калининграде на полгода раньше срока завершено строительство подстанции "Береговая"
20:31
  107 0
Картинка
В Зеленоградске владельца магазина, нелегально торговавшего алкоголем, оштрафовали на 200 тысяч рублей
20:13
  302 0
Картинка
"Чтобы люди сблизились": в Калининграде почтили память жертв крушения Ту-154
19:55
  579 0  

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вашингтон против Берлина: кто стоит за акциями протеста в Польше
  13204 7
Фото автора
Антон Самоха
адвокат
Бей кого хочешь: почему домашние тираны уходят от ответственности
  4050 6
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus:

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo