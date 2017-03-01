В Калининграде открывается голосование за самую симпатичную болельщицу в конкурсе "Мисс ‟Балтика”"

На сайте футбольного клуба "Балтика" 1 марта открывается голосование в конкурсе на самую симпатичную болельщицу. Об этом Клопс.Ru рассказал пресс-атташе клуба Сергей Кандалов.



Всего на конкурс прислали почти 30 заявок. Две из них не соответствовали условиям конкурса — девушки сфотографировались без атрибутики калининградской команды. Однако их фото тоже будут доступны для голосования — правда, набранные голоса всего лишь порадуют этих участниц и не будут учитываться при подсчёте баллов.



В процессе голосования будут выбраны десять болельщиц, после чего жюри из представителей ФК "Балтика" и Клопс.Ru выберет тройку лидеров. Победительница сможет побороться за титул "Мисс ФНЛ".