В Калининграде открывается голосование за самую симпатичную болельщицу в конкурсе "Мисс ‟Балтика”"
Анна Егорова. Фото предоставлено пресс-атташе ФК "Балтика" Сергеем Кандаловым
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футбольного клуба "Балтика" 1 марта открывается голосование в конкурсе на самую симпатичную болельщицу. Об этом Клопс.Ru рассказал пресс-атташе клуба Сергей Кандалов.
Всего на конкурс прислали почти 30 заявок. Две из них не соответствовали условиям конкурса — девушки сфотографировались без атрибутики калининградской команды. Однако их фото тоже будут доступны для голосования — правда, набранные голоса всего лишь порадуют этих участниц и не будут учитываться при подсчёте баллов.
В процессе голосования будут выбраны десять болельщиц, после чего жюри из представителей ФК "Балтика" и Клопс.Ru выберет тройку лидеров. Победительница сможет побороться за титул "Мисс ФНЛ".
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