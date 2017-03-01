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Главная Новости Общество

Прокуратура потребовала снести недострой гостевого дома на месте дачи Геринга

14:40
  1767 1
  • План гостевого дома. Фото с сайта www.gusev-online.ru
План гостевого дома. Фото с сайта www.gusev-online.ru
Прокуратура Нестеровского района требует прекратить строительство гостевого дома на территории природного парка "Виштынецкий" и снести уже возведённую его часть. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При проверке исполнения требований природоохранного и градостроительного законодательства при строительстве объектов на особо охраняемой природной территории выяснилось, что здание строится не только на земельном участке лесного фонда, относящегося к федеральной собственности, но и на особо охраняемой природной территории природного парка "Виштынецкий".

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, оспариваемое строительство — это "дача Геринга", которую хотят воссоздать в Роминтенской пуще.

Предприниматель, строящий дом, получил участок в пользование в 2010 году, а в 2012-м постановлением правительства Калининградской области была организована особо охраняемая природная территория регионального значения — природный парк "Виштынецкий". Тем не менее в сентябре 2014-го администрация Нестеровского района выдала арендатору разрешение на строительство (реконструкцию) здания — "Гостевого дома" общей площадью 1450 кв. м. На данный момент степень готовности дома — 8%.

Разрешение на строительство в природном парке мог выдавать только федеральный орган исполнительной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, в ведении которого находится соответствующая особо охраняемая природная территория. Администрация района не могла выдать такое разрешение.
 
В результате в сентябре 2016-го ранее выданное индивидуальному предпринимателю разрешение на строительство здания отменили.

"Таким образом, объект незавершённого строительства — "Гостевой дом", расположенный на особо охраняемой природной территории, относится к самовольной постройке и подлежит сносу лицом, её возвёдшим", — отметили в прокуратуре.

Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованиями признать отсутствующим право собственности у индивидуального предпринимателя на объект незавершённого строительства, а также признать этот объект самовольной постройкой и обязать арендатора снести незаконно возведённую самовольную постройку.
 
Предприниматель планировала воссоздать историческую резиденцию, известную как "дача Геринга". На участке хотели построить парковку, разбить тропинки, установить урны и кормушки для птиц и животных.  При этом сама предприниматель, которая хотела возводить гостевой дом, выступает против того, чтобы его считали "дачей Геринга". По её словам, молва приписывает название "дача Геринга" десяткам развалин на территории области.

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1 комментарий Правила комментирования

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romeo
eo rom #
14:51
Интересно, как себя новый прокурор проявит в этой мутной ситуации?
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