Прокуратура потребовала снести недострой гостевого дома на месте дачи Геринга

Прокуратура Нестеровского района требует прекратить строительство гостевого дома на территории природного парка "Виштынецкий" и снести уже возведённую его часть. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
При проверке исполнения требований природоохранного и градостроительного законодательства при строительстве объектов на особо охраняемой природной территории выяснилось, что здание строится не только на земельном участке лесного фонда, относящегося к федеральной собственности, но и на особо охраняемой природной территории природного парка "Виштынецкий".
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, оспариваемое строительство — это "дача Геринга", которую хотят воссоздать в Роминтенской пуще.
Предприниматель, строящий дом, получил участок в пользование в 2010 году, а в 2012-м постановлением правительства Калининградской области была организована особо охраняемая природная территория регионального значения — природный парк "Виштынецкий". Тем не менее в сентябре 2014-го администрация Нестеровского района выдала арендатору разрешение на строительство (реконструкцию) здания — "Гостевого дома" общей площадью 1450 кв. м. На данный момент степень готовности дома — 8%.
Разрешение на строительство в природном парке мог выдавать только федеральный орган исполнительной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, в ведении которого находится соответствующая особо охраняемая природная территория. Администрация района не могла выдать такое разрешение.
В результате в сентябре 2016-го ранее выданное индивидуальному предпринимателю разрешение на строительство здания отменили.
"Таким образом, объект незавершённого строительства — "Гостевой дом", расположенный на особо охраняемой природной территории, относится к самовольной постройке и подлежит сносу лицом, её возвёдшим", — отметили в прокуратуре.
Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованиями признать отсутствующим право собственности у индивидуального предпринимателя на объект незавершённого строительства, а также признать этот объект самовольной постройкой и обязать арендатора снести незаконно возведённую самовольную постройку.
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