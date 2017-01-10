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"Называть руины "фашистским наследием" — обман": бизнесвумен из Гусева о строительстве на месте старинной усадьбы

15:14
  623 0
  • Фото из личного архива Олеси Сафоновой
Фото из личного архива Олеси Сафоновой
Предприниматель из Гусева Олеся Сафонова намерена построить в Роминтенской пуще гостевой дом на месте довоенной усадьбы. При этом обвинения в "восстановлении фашистского наследия" Сафонова считает нелепыми. Об этом бизнесвумен заявила Клопс.Ru, рассказывая о своих планах.   
 
"Я никогда не употребляла название, в котором использовалось имя нацистского преступника. У проекта есть рабочее название — "Гостевой дом "Красный лес". Будет полностью новое здание", — пояснила Олеся Сафонова.  
 
Ранее сообщалось о том, что Сафонова собирается "практически воссоздать" "дачу Геринга" — так в обиходе называют постройку. Некоторые СМИ высказались относительно таких намерений критически, обвинив предпринимателя в "нацификации".  
 
"Я всегда вела предпринимательскую деятельность в соответствии с законами нашей страны. Я уверена, что инвестиции в туризм на востоке Калининградской области — это не только вопрос бизнеса, но и развитие калининградской глубинки. Гостиниц, гостевых домов здесь очень не хватает, это мнение наших гостей. Но глупость, абсолютная ложь про восстановление мною "фашистского наследия" нелепа и обидна. Мой прадед погиб в 41-м под Ленинградом, другой прадедушка дошёл до Берлина. Это семейная память, её невозможно забыть или предать", — подчеркнула Олеся Сафонова. 
 
По её словам, молва приписывает название "дача Геринга" десяткам развалин на территории области. 
 
"Это известно каждому калининградцу. Я не историк, но называть руины фундамента "фашистским наследием" — прямой обман, передёргивание фактов и поиск заговоров там, где их нет и не может быть по определению", — добавила бизнесвумен.
 
Усадьба в Роминтенской пуще представляла собой целую охотничью базу. Здания отличались богатым интерьером. Дом в норвежском стиле из красного дерева появился спустя год после того, как в 1890-м кайзер Вильгельм II запретил в пуще охоту без специального разрешения. Теперь здание размещается в Центральном парке Калининграда. 

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