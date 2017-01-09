Предприниматель из Гусева собирается воссоздать "дачу Геринга" для туристов

Индивидуальный предприниматель из Гусева Олеся Сафонова заявила, что собирается "практически воссоздать" "дачу Геринга" в Роминтенской пуще. Об этом пишет сайт Gusev-online.



Как сообщала " Как сообщала " Комсомольская правда в Калининграде" , дача рейхсмаршала в своё время представляла собой целую охотничью базу. Помимо мощной хозяйственной базы, поражал и интерьер зданий. Каминный зал, например, украшала затейливая резьба по дереву: под потолком красовались ряды древних рун, а в другом месте деревянные панели изобиловали многочисленными изображениями свастики.



Предприниматель планирует максимально точно воссоздать историческую резиденцию. Сообщается, что объект будет построен "из современных и безопасных материалов согласно всем государственным требованиям по защите лесов и водных объектов".



На участке построят парковку, разобьют тропинки, установят урны и кормушки для птиц и животных.



"На земельном участке уже начаты подготовительные работы по благоустройству, вывоз мусора, высохших и падших деревьев. Кроме того, инвестор укрепил и восстановил старый фундамент", — рассказала предприниматель, добавив, что в строительство она собирается вложить около 130 млн рублей.