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ВЦИОМ: три четверти россиян поддерживают идею введения продовольственных карточек для малоимущих

12:43
  308 0
  • Фото Александра Подгорчука из архива Клопс.Ru
Фото Александра Подгорчука из архива Клопс.Ru
Большая часть населения России поддерживает идею введения продовольственных карточек, на которые малоимущим гражданам будут перечислять специальные баллы из бюджета на покупку определённых продуктов питания. Результаты опроса населения на эту тему опубликовал ВЦИОМ.

За введение продуктовых карточек высказались 78% опрошенных россиян. Против — 19% респондентов.

Жители страны считают, что введение продовольственных карточек поможет поддержать производителей сельскохозяйственной продукции и даст возможность малоимущим полноценно питаться. Положительно оценивают опрошенные и тот факт, что использовать карты можно будет только на продукты первой необходимости. По их мнению, это не позволит потратить деньги на алкоголь и табак. Половина респондентов считает, что карточки получат действительно нуждающиеся в них люди. Большая часть респондентов не ожидает при этом роста цен.
Жители страны опасаются, что список магазинов, в которых можно будет использовать карты, окажется слишком ограниченным. Половина опрошенных считают, что по картам будут отпускать низкокачественный товар. 53% россиян считают, что для страны введение продкарточек станет затратным.

Интересно, что на получение продовольственных карточек рассчитывают 31% респондентов. 26% опрошенных сказали, что нуждаются в таком инструменте.

Ранее стало известно, что в месяц по продовольственной карточке можно будет приобрести товары на 1400 рублей. Покупать по ней можно будет хлебобулочные изделия, макароны, картофель, арбузы, дыни, фрукты, сахар, соль и другие товары. 

Программа по введению продкарточек разработана в 2015 году. В 2016 году предполагалось, что на её реализацию будут привлекать средства частных и юридических лиц

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