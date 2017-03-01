ВЦИОМ: три четверти россиян поддерживают идею введения продовольственных карточек для малоимущих



За введение продуктовых карточек высказались 78% опрошенных россиян. Против — 19% респондентов.



Жители страны считают, что введение продовольственных карточек поможет поддержать производителей сельскохозяйственной продукции и даст возможность малоимущим полноценно питаться. Положительно оценивают опрошенные и тот факт, что использовать карты можно будет только на продукты первой необходимости. По их мнению, это не позволит потратить деньги на алкоголь и табак. Половина респондентов считает, что карточки получат действительно нуждающиеся в них люди. Большая часть респондентов не ожидает при этом роста цен.

Жители страны опасаются, что список магазинов, в которых можно будет использовать карты, окажется слишком ограниченным. Половина опрошенных считают, что по картам будут отпускать низкокачественный товар. 53% россиян считают, что для страны введение продкарточек станет затратным.



Интересно, что на получение продовольственных карточек рассчитывают 31% респондентов. 26% опрошенных сказали, что нуждаются в таком инструменте.