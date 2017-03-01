ВЦИОМ: три четверти россиян поддерживают идею введения продовольственных карточек для малоимущих

Большая часть населения России поддерживает идею введения продовольственных карточек, на которые малоимущим гражданам будут перечислять специальные баллы из бюджета на покупку определённых продуктов питания. Результаты опроса населения на эту тему опубликовал
ВЦИОМ.
За введение продуктовых карточек высказались 78% опрошенных россиян. Против — 19% респондентов.
Жители страны считают, что введение продовольственных карточек поможет поддержать производителей сельскохозяйственной продукции и даст возможность малоимущим полноценно питаться. Положительно оценивают опрошенные и тот факт, что использовать карты можно будет только на продукты первой необходимости. По их мнению, это не позволит потратить деньги на алкоголь и табак. Половина респондентов считает, что карточки получат действительно нуждающиеся в них люди. Большая часть респондентов не ожидает при этом роста цен.
Жители страны опасаются, что список магазинов, в которых можно будет использовать карты, окажется слишком ограниченным. Половина опрошенных считают, что по картам будут отпускать низкокачественный товар. 53% россиян считают, что для страны введение продкарточек станет затратным.
Интересно, что на получение продовольственных карточек рассчитывают 31% респондентов. 26% опрошенных сказали, что нуждаются в таком инструменте.
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t985
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.