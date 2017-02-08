В России введут продовольственные карточки для малоимущих

В 2017 году в России должна заработать программа адресной продовольственной помощи малоимущим. Как сообщает РИА Новости , об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Программа предполагает поддержку нуждающихся россиян с помощью специальных карточек, на которые будут перечисляться баллы, позволящие купить продукты российского производства. В этот перечень войдут овощи и фрукты, рыба и мясо, молочная продукция, а также саженцы и семена.

Предполагается, что баллы надо будет израсходовать в течение месяца. По мнению Мантурова, программа поможет как малоимущим, так и российским производителям продовольственной продукции.