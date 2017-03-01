Представители Совета ЕС и Европарламента неформально одобрили отмену виз для Украины
Во вторник, 28 февраля, переговорщики Европарламента и Совета ЕС достигли неформальной договорённости по отмене виз для украинцев. Об этом сообщается
на официальном сайте ЕП.
Договорённость будет касаться всех стран — членов ЕС, кроме Ирландии и Великобритании. Безвизовый режим не будет давать украинцам права на работу в Европе.
"Украинские граждане смогут ездить в ЕС без визы в рамках неформальной договорённости, достигнутой переговорщиками от парламента и совета во вторник. После вступления в силу этих изменений обладатели биометрических паспортов смогут въезжать в ЕС на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода для деловых, туристических или семейных поездок", — написано в сообщении Европарламента.
Представитель ЕП Мария Габриель сказала, что решение о безвизовом режиме для украинцев является важным шагом. В Европарламенте считают, что граждане указанной страны заслужили право свободно передвигаться по ЕС.
После достижения неформальной договорённости инициатива должна быть одобрена профильным комитетом Европарламента, затем самим ЕП. Следующим шагом станет одобрение Советом ЕС.
Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал факт достижения договорённости. Он написал в "Твиттере", что оно является "важным шагом к решению, которое так долго ждут на Украине".
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