Это нас касается: пять важных для Калининградской области тем инвестфорума в Сочи

Российский инвестиционный форум проходил в Сочи на протяжение двух дней — 27 и 28 февраля, на нём эксперты, представители органов власти, бизнесмены и политики обсуждали вопросы привлечения средств и поиска инвесторов. Клопс.Ru собрал пять заявлений, сделанных на форуме, которые касаются социальной сферы и экономики Калининградской области.

Чистые дворы, зелёные скверы

"На проект "Городская среда и благоустройство" государство выделило 20,5 млрд рублей. 20 млрд рублей — это капля в море. 20 млрд рублей — это повод задуматься и вовлечь в работу население, муниципальные власти. России требуются сотни млрд руб., если всё делать за счёт бюджета", — сказал во время форума вице-премьер Дмитрий Козак.

Он также пояснил, что в прошлом году тема городской среды стала одним из приоритетных проектов стратегического развития РФ. Калининград стал одной из пилотных площадок, где с 2017 года началась реализация приоритетного проекта Минстроя РФ "Формирование комфортной городской среды". За счёт федеральных, региональных, муниципальных средств и денег жителей будут ремонтироваться дворы и благоустраиваться территории. Если проект будут поддерживать на федеральном уровне, значит, продолжится и финансирование региона.

Льготы для инвесторов в рамках ОЭЗ

"Несмотря на то что законодательство и по особым экономическим зонам, и по территориям опережающего развития у нас относительно неплохое, тем не менее, по моему личному мнению, в нём до сих пор не заложено достаточного инструментария по стимулированию дополнительного инвестпотока. Он там просто отсутствует. Этих стимулов там нет. Если мы хотим действительно качественного инвестора, который преображал бы территорию и осуществлял серьёзные инвестиции, то нужно думать о глобальных трансформациях таких льготных режимов", — заявил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

Одна из сессий форума была посвящена территориям опережающего развития, в ней принял участие и глава региона. Он рассказал , как в регионе привлекают инвесторов. Калининградцы выступали в качестве знатоков тонкостей и нюансов вопроса.

Представители других регионов заинтересовались идеями Алиханова о пролонгации льгот для инвесторов, а Дмитрий Медведев поддержал предложения врио главы региона об использовании "спама", о преимуществах ведения бизнеса в регионе. Не исключено, что в будущем эти проекты могут начать тестировать в Калининградской области. Кроме того, в тестовом режиме может быть изменён сам принцип предоставления льгот инвесторам. Например, привязать льготу по соцвзносам к высокой зарплате, сделав её не для предприятия, а для каждого работника. Когда новые методы поддержки инвесторов могут появиться в регионе, не сообщается.

Творческий подход к экономике

"Креативные технологии, креативные индустрии. Сейчас активно этим вопросом занимаемся. Сама атмосфера, климат, окружение сильно влияют на желание людей перемещаться в наш регион и работать там. Люди творческих профессий составляют довольно серьёзную долю нашей экономики. Я думаю, мы будем смещать этот акцент также в эту сторону", — сказал Алиханов. Программой развития цифровой экономики занимается правительство по поручению президента.

Внедрение IT-технологий в государственный сектор оказалось также важным и в плане развития экономической сферы Калининградской области. Это общероссийский (наверное, даже общемировой) тренд, который непременно скажется и на планах работы чиновников. Стоит ждать, что идея переводить государственный сектор на более высокий технический уровень, неоднократно озвученная в Сочи, теперь будет постепенно реализовываться в регионе.

Спорт за частные деньги

"Начиная с 2006 года в стране построено 52 тысячи спортивных объектов. Основным инструментом развития спортивной инфраструктуры стали государственные инвестиционные программы. Но дальнейшее развитие отрасли невозможно без перехода на механизм государственно-частного партнёрства", — сказал министр спорта Павел Колобков.

По его словам, разработан механизм выделения субсидий из федерального бюджета. На такие проекты в 2018—2020 годах планируется выделить 750 миллионов рублей. Для Калининградской области это означает, что спортивные объекты, построенные к ЧМ-2018, потом могут использоваться предпринимателями в рамках такого партнёрства. То есть при самом хорошем сценарии спортивная инфраструктура продолжит работать и будет приносить прибыль региону и конкретным инвесторам. При худшем — не будет.

Медицинский туризм

"За один прошлый год мы нарастили объёмы на 56% въездного медицинского туризма, число приезжающих в Россию на лечение иностранцев выросло более чем в полтора раза", — заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По её словам, поступают предложения от страховых компаний Германии, которые хотят лечить в ведущих высокотехнологичных центрах России немецких пенсионеров. Калининградская область, по мнению властей, могла бы быть среди тех регионов, где развит медицинский туризм.