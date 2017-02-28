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Это нас касается: пять важных для Калининграда заявлений, сделанных на инвестфоруме в Сочи

Автор: Наталья Ромашина
18:30
  1447 1
  • Фото с официального сайта инвестфорума в Сочи
Фото с официального сайта инвестфорума в Сочи
Российский инвестиционный форум проходил в Сочи на протяжение двух дней — 27 и 28 февраля, на нём эксперты, представители органов власти, бизнесмены и политики обсуждали вопросы привлечения средств и поиска инвесторов. Клопс.Ru собрал пять заявлений, сделанных на форуме, которые касаются социальной сферы и экономики Калининградской области.
 

Чистые дворы, зелёные скверы

 
"На проект "Городская среда и благоустройство" государство выделило 20,5 млрд рублей. 20 млрд рублей — это капля в море. 20 млрд рублей — это повод задуматься и вовлечь в работу население, муниципальные власти. России требуются сотни млрд руб., если всё делать за счёт бюджета", — сказал во время форума вице-премьер Дмитрий Козак.
 
Он также пояснил, что в прошлом году тема городской среды стала одним из приоритетных проектов стратегического развития РФ. Калининград стал одной из пилотных площадок, где с 2017 года началась реализация приоритетного проекта Минстроя РФ "Формирование комфортной городской среды". За счёт федеральных, региональных, муниципальных средств и денег жителей будут ремонтироваться дворы и благоустраиваться территории. Если проект будут поддерживать на федеральном уровне, значит, продолжится и финансирование региона.
 

Льготы для инвесторов в рамках ОЭЗ

 
"Несмотря на то что законодательство и по особым экономическим зонам, и по территориям опережающего развития у нас относительно неплохое, тем не менее, по моему личному мнению, в нём до сих пор не заложено достаточного инструментария по стимулированию дополнительного инвестпотока. Он там просто отсутствует. Этих стимулов там нет. Если мы хотим действительно качественного инвестора, который преображал бы территорию и осуществлял серьёзные инвестиции, то нужно думать о глобальных трансформациях таких льготных режимов", — заявил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.
 
 
Одна из сессий форума была посвящена территориям опережающего развития, в ней принял участие и глава региона. Он рассказал, как в регионе привлекают инвесторов. Калининградцы выступали в качестве знатоков тонкостей и нюансов вопроса.
 
Представители других регионов заинтересовались идеями Алиханова о пролонгации льгот для инвесторов, а Дмитрий Медведев поддержал предложения врио главы региона об использовании "спама", о преимуществах ведения бизнеса в регионе. Не исключено, что в будущем эти проекты могут начать тестировать в Калининградской области. Кроме того, в тестовом режиме может быть изменён сам принцип предоставления льгот инвесторам. Например, привязать льготу по соцвзносам к высокой зарплате, сделав её не для предприятия, а для каждого работника. Когда новые методы поддержки инвесторов могут появиться в регионе, не сообщается.
 

Творческий подход к экономике

 
"Креативные технологии, креативные индустрии. Сейчас активно этим вопросом занимаемся. Сама атмосфера, климат, окружение сильно влияют на желание людей перемещаться в наш регион и работать там. Люди творческих профессий составляют довольно серьёзную долю нашей экономики. Я думаю, мы будем смещать этот акцент также в эту сторону", — сказал Алиханов. Программой развития цифровой экономики занимается правительство по поручению президента.
 
Внедрение IT-технологий в государственный сектор оказалось также важным и в плане развития экономической сферы Калининградской области. Это общероссийский (наверное, даже общемировой) тренд, который непременно скажется и на планах работы чиновников. Стоит ждать, что идея переводить государственный сектор на более высокий технический уровень, неоднократно озвученная в Сочи, теперь будет постепенно реализовываться в регионе.
 

 Спорт за частные деньги

 
"Начиная с 2006 года в стране построено 52 тысячи спортивных объектов. Основным инструментом развития спортивной инфраструктуры стали государственные инвестиционные программы. Но дальнейшее развитие отрасли невозможно без перехода на механизм государственно-частного партнёрства", — сказал министр спорта Павел Колобков.
 
 
По его словам, разработан механизм выделения субсидий из федерального бюджета. На такие проекты в 2018—2020 годах планируется выделить 750 миллионов рублей. Для Калининградской области это означает, что спортивные объекты, построенные к ЧМ-2018, потом могут использоваться предпринимателями в рамках такого партнёрства. То есть при самом хорошем сценарии спортивная инфраструктура продолжит работать и будет приносить прибыль региону и конкретным инвесторам. При худшем — не будет.
 

Медицинский туризм

 
"За один прошлый год мы нарастили объёмы на 56% въездного медицинского туризма, число приезжающих в Россию на лечение иностранцев выросло более чем в полтора раза", — заявила  министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
 
По её словам, поступают предложения от страховых компаний Германии, которые хотят лечить в ведущих высокотехнологичных центрах России немецких пенсионеров. Калининградская область, по мнению властей, могла бы быть среди тех регионов, где развит медицинский туризм.
 
В феврале в регион приезжал российский бизнес-омбудсмен Борис Титов, который отмечал, что Калининградская область не в полной мере использует свой потенциал и должна в том числе развивать этот вид туризма. А ещё раньше эту идею озвучивали в облдуме, предлагая за счёт продажи оздоровительных путёвок увеличивать турпоток в "мёртвый" сезон. Пока местные инициативы в этой области не приводят к заметным результатам и особому росту туристов, приезжающих именно с этой целью, но возможная федеральная поддержка в этом вопросе дала бы шанс развиться этой туристической отрасли.
 

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Insider
Insider #
19:23
По её словам, поступают предложения от страховых компаний Германии, которые хотят лечить в ведущих высокотехнологичных центрах России немецких пенсионеров. Калининградская область, по мнению властей, могла бы быть среди тех регионов, где развит медицинский туризм.

Это было бы смешно, если бы не звучало как издевательство.
Но после таких слов все остальное воспринимается только на уровне бла-бла-ланд.
Сколько же эти  лживые твари будут глумиться над страной?
Им место у стенки!
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