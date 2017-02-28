В Госдуме предложили перенести празднование Дня защитника Отечества на конец августа

В России до Революции уже праздновали День памяти русского воинства, установленный 29 августа 1769 года — во время войны России с Турцией и Польшей. В этот день во всех храмах империи совершались поминальные службы о всех воинах, "за Веру, Царя и Отечество на поле брани убиенных". Нынешний праздник достался нам в наследство от наркомвоенмора Льва Троцкого и не является русским национальным праздником. Считаю, что следует вернуть воинский праздник летом: этим мы продолжим славную российскую традицию и дадим дополнительный выходной в тёплые летние дни, — сообщил изданию автор поправок.