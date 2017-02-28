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Главная Новости Общество

В Госдуме предложили перенести празднование Дня защитника Отечества на конец августа

17:25
  665 1
  • Автор фото: Александр Подгорчук
Автор фото: Александр Подгорчук
Депутат Госдумы Иван Сухарев подготовил поправки в Трудовой кодекс с предложением перенести празднование Дня защитника Отечества на 29 августа. Об этом сообщает RT.
В России до Революции уже праздновали День памяти русского воинства, установленный 29 августа 1769 года — во время войны России с Турцией и Польшей. В этот день во всех храмах империи совершались поминальные службы о всех воинах, "за Веру, Царя и Отечество на поле брани убиенных". Нынешний праздник достался нам в наследство от наркомвоенмора Льва Троцкого и не является русским национальным праздником. Считаю, что следует вернуть воинский праздник летом: этим мы продолжим славную российскую традицию и дадим дополнительный выходной в тёплые летние дни, — сообщил изданию автор поправок.
Первый заместитель председателя Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов сказал РИА "Новости", что инициативу, скорее всего, не поддержат. "Мне представляется, что любая дата является в большинстве праздников условной… поэтому, мне кажется, что уже сложилось 23 Февраля в общественном сознании, в менталитете народа", — сказал представитель Госдумы.

Глава Комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что законопроект не был внесён в нижнюю палату парламента. Он отметил, что появление инициативы может привести к изменению даты празднования.

Ранее проводилось исследование, которое показало, что в 42% калининградских компаниях не отмечают День защитника Отечества. Большая часть жителей региона считает, что поздравлять с праздником нужно только  силовиков, служивших в армии и военных.

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1 комментарий Правила комментирования

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C-500
C-500 #
18:12
Пусть лучше снизят себе зарплату до прожиточного минимума, думаю народ воспримет эту новость с большим энтузиазмом!
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