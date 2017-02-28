Директора фестиваля "Янтарный пляж" Вадима Александрова признали виновным в мошенничестве

Во вторник, 28 февраля, в Калининграде вынесли приговор директору фестиваля "Янтарный пляж" Вадиму Александрову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом Клопс.Ru сообщил его адвокат Олег Гусев.



Центральный районный суд признал промоутера виновным по ст.159.2 ч. 3 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат"). Вадима Александрова обязали выплатить 50 тысяч рублей штрафа. Однако от наказания его освободили согласно акту амнистии в связи с 70-летием победы в ВОВ от 2015 года (поскольку преступление было совершено в 2012 году). Суд лишь обязал обвиняемого вернуть незаконно полученные средства в госбюджет.



В ноябре 2012 года организатор международного музыкального фестиваля "Янтарный пляж" предоставил на конкурс по поддержке событийных мероприятий ложные сведения о расходах. В результате региональное министерство туризма выделило на организацию события более 300 тысяч рублей субсидии.



Произнося последнее слово, Александров полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он также пообещал вернуть министерству туризма незаконно полученную субсидию.



"Вся моя деятельность по организации подобного события была позитивной, но этот прискорбный момент в биографии фестиваля и моей личной очень сильно осложнил его дальнейшую деятельность и существование. Я искренне раскаиваюсь в том, что произошло, и обещаю в дальнейшем никогда не допускать подобных нарушений. Никогда раньше не привлекался правоохранительными органами к ответственности, никогда не был осуждён, жил абсолютно нормальной жизнью, поэтому прошу суд учесть вышесказанное. Хочу также добавить, что на моем иждивении находятся двое несовершеннолетних детей", — заявил Александров.



По словам его адвоката Олега Гусева, фактически подзащитный понёс задекларированные расходы. Однако часть суммы он платил наличными и не смог документально подтвердить это. В связи с этим организатор фестиваля впоследствии подделал документы для получения субсидии.



Уголовное дело в отношении Вадима Александрова Уголовное дело в отношении Вадима Александрова поступило в суд в декабре 2016 года. В январе известный калининградский промоутер рассказал о том, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по подозрению в халатности при проведении прошлогоднего "Янтарного пляжа". В пресс-службе регионального управления СК пояснили, что её материалы уже направлены в полицию.



Международный фестиваль проходит в Янтарном с 2010 года. Его участники — российские и зарубежные музыкальные исполнители. В прошлом году он стал самым крупным пляжным фестивалем в России. Хедлайнерами мероприятия в разное время были Brainstorm, "Мегаполис", Gus Gus, "Танцы Минус" и другие звёздные коллективы.