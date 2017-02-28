В Калининграде
В Калининграде
+9 °C
днем
+2 °C
ночью
28 февраля 2017 г. 18:30
73 848 пользователей
за 24 часа на сайте
58.27 +0.22
Курс ММВБ на 28 февраля 2017, 18:00
61.88 +0.42
Курс ММВБ на 28 февраля 2017, 18:00
14.22 -0.02
Курс ЦБ на 01 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Директора фестиваля "Янтарный пляж" Вадима Александрова признали виновным в мошенничестве

Автор: Виктория Мокрецова
16:32
  1742 0  
В Калининграде вынесли приговор директору фестиваля Янтарный пляж Вадиму Александрову
  • Скриншот видеозаписи
Скриншот видеозаписи
Во вторник, 28 февраля, в Калининграде вынесли приговор директору фестиваля "Янтарный пляж" Вадиму Александрову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом Клопс.Ru сообщил его адвокат Олег Гусев.

Центральный районный суд признал промоутера виновным по ст.159.2 ч. 3 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат"). Вадима Александрова обязали выплатить 50 тысяч рублей штрафа. Однако от наказания его освободили согласно акту амнистии в связи с 70-летием победы в ВОВ от 2015 года (поскольку преступление было совершено в 2012 году). Суд лишь обязал обвиняемого вернуть незаконно полученные средства в госбюджет.

В ноябре 2012 года организатор международного музыкального фестиваля "Янтарный пляж" предоставил на конкурс по поддержке событийных мероприятий ложные сведения о расходах. В результате региональное министерство туризма выделило на организацию события более 300 тысяч рублей субсидии.

Произнося последнее слово, Александров полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он также пообещал вернуть министерству туризма незаконно полученную субсидию.

"Вся моя деятельность по организации подобного события была позитивной, но этот прискорбный момент в биографии фестиваля и моей личной очень сильно осложнил его дальнейшую деятельность и существование. Я искренне раскаиваюсь в том, что произошло, и обещаю в дальнейшем никогда не допускать подобных нарушений. Никогда раньше не привлекался правоохранительными органами к ответственности, никогда не был осуждён, жил абсолютно нормальной жизнью, поэтому прошу суд учесть вышесказанное. Хочу также добавить, что на моем иждивении находятся двое несовершеннолетних детей", — заявил Александров.

По словам его адвоката Олега Гусева, фактически подзащитный понёс задекларированные расходы. Однако часть суммы он платил наличными и не смог документально подтвердить это. В связи с этим организатор фестиваля впоследствии подделал документы для получения субсидии.

Уголовное дело в отношении Вадима Александрова поступило в суд в декабре 2016 года. В январе известный калининградский промоутер рассказал о том, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по подозрению в халатности при проведении прошлогоднего "Янтарного пляжа". В пресс-службе регионального управления СК пояснили, что её материалы уже направлены в полицию.

Международный фестиваль проходит в Янтарном с 2010 года. Его участники — российские и зарубежные музыкальные исполнители. В прошлом году он стал самым крупным пляжным фестивалем в России. Хедлайнерами мероприятия в разное время были Brainstorm, "Мегаполис", Gus Gus, "Танцы Минус" и другие звёздные коллективы.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

В ДТП под Балтийском погиб калининградский "Учитель года" Леонид Бондарь
27 февраля 201714:14
  44386 5
В ДТП под Балтийском погиб калининградский "Учитель года" Леонид Бондарь
В продаже появились авиабилеты из Калининграда в Санкт-Петербург за 2 750 рублей
Фото горячей новости
12:44
  5301 0
Гимназия РПЦ: Калининградские родители называют православную школу более безопасным учреждением
Фото горячей новости
12:40
  2837
Врач скорой помощи в Калининграде зарабатывает 70 тыс. рублей
Фото горячей новости
12:24
  4516 0
Число умерших пенсионеров из "Сосновой усадьбы" выросло до пяти
Фото горячей новости
11:31
  2746 0

Лента новостей

Картинка
Это нас касается: пять важных для Калининградской области тем инвестфорума в Сочи
18:30
  8 0
Картинка
"Это уголовная вещь, и я осознанно на это пошёл": Вадим Александров о мошенничестве с "Янтарным пляжем"
18:14
  230 0
Картинка
В Калининграде с 1 марта повышается плата за посещение детских садов
18:01
  362 0
Картинка
"Балтика" обыграла "Тюмень" в третьем товарищеском матче на Кипре
17:59
  225 0

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вместо Черняховского: в Пененжно планируют поставить памятник убийцам женщин и детей
  2033 0
Фото автора
Антон Хоменко
журналист
"Лунный свет" vs "Ла-Ла Лэнд": как "Оскар" стал предсказуемым
  868 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo