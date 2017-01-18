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Организатор фестиваля "Янтарный пляж" сообщил о проверках Следственного комитета

Автор: Виктория Мокрецова
17:12
  1457 0
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Организатор музыкального фестиваля "Янтарный пляж" Вадим Александров сообщил о проверке мероприятия сотрудниками Следственного комитета. Информация об этом появилась на его странице в Facebook.
 
По его словам, проверка началась ещё осенью прошлого года и связана с подозрением в преступной халатности при проведении массового мероприятия. Однако каких-либо нарушений порядка, как утверждает Александров, во время фестиваля допущено не было.
 
"Суть претензий СК заключается в том, что я должен был лично проверить каждого сотрудника частного охранного предприятия на предмет их пригодности к охране порядка. Я категорически так не считаю. Я вовремя заключил договор с лицензированным ЧОП, оплатил его, объяснил задачу, согласовал должностную инструкцию", — написал на своей странице Александров.
 
Он также утверждает, что в кабинете главы Янтарного Алексея Заливатского проводились обыски. Однако в разговоре с журналистами Клопс.Ru мэр сообщил только о беседе со следователями в ноябре прошлого года.
 
"Меня вызывали на допрос в Следственный комитет. На фестивале 2016 года якобы что-то не соответствовало требованиям безопасности, хотя никаких ЧП не было", — рассказал Заливатский.
 
Вадим Александров также добавил, что прошлогодний фестиваль прошёл под пристальным вниманием сотрудников ФСБ. По его словам, они пришли в самый разгар мероприятия с требованием проверить работу охранников.
Они потребовали от меня собрать и построить перед ними всю смену ЧОП на предмет идентификации личностей, проверки лицензий и прочих контрольно-розыскных мероприятий. Я в грубой форме отказался оголять позиции. Хамил, так сказать, и дерзил. Охрана сняла чёрные майки с гордой надписью Security и принялась красиво курить, посвистывать и присматривать за порядком в качестве "волонтёров".
Сейчас он опасается, что из-за угрозы возбуждения против него уголовного дела "Янтарный пляж" прекратит своё существование. Сейчас подготовка к очередному мероприятию приостановлена. Александров считает, что кто-то дал установку закрыть ежегодное событие.
 
"Ни муниципалитет, ни инвестор фестиваля не будет сотрудничать с потенциальным арестантом, — объясняет он. — Работа встала. Все движения по счетам, продакшн, промоушн и букинг — в стопе. Есть установка закрыть "Янтарный пляж", самый крутой пляжный фест в России. Не знаю, кто и почему это решил. Шансы узнать есть. Шансы сохранить фестиваль есть".
 
В региональном управлении СК пообещали прокомментировать информацию позднее. Музыкальный фестиваль "Янтарный пляж" проходит в Янтарном с 2010 года. Каждое лето на  его сцене выступают российские и зарубежные исполнители. Аудитория мероприятия насчитывает порядка двух тысяч человек.
 

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