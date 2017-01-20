Организатора фестиваля "Янтарный пляж" обвиняют в мошенничестве

В Центральном районном суде рассматривают дело, возбуждённое в отношении директора международного музыкального фестиваля. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

По данным Клопс.Ru, речь идёт о фестивале "Янтарный пляж", проведённым на территории региона в 2013 году, и его продюсере Вадиме Александрове. Сейчас он проходит по статье ст. 159.2 ч.3 УК РФ "Мошенничество при получении выплат".

По данным судебных материалов, в ноябре 2012 года Александров указал в документах на получение субсидии ложные сведения о затратах на проведение фестиваля. Мероприятие победило в правительственном конкурсе "Поддержка мероприятий, имеющих туристическую привлекательность (развитие событийного туризма)". Размер выигранной господдержки составил 300 тысяч рублей.

Вадим Александров своей вины не признаёт, но пока не готов комментировать процесс более подробно. По его словам, таким образом кто-то пытается добиться закрытия фестиваля.

"Сам я не виноват, но юридически за это в ответе. Всю историю могу рассказать после окончания процесса. Вряд ли мне смогут дать реальный срок, но вот сам фестиваль могут похоронить. Мне кажется, кто-то этого хочет", — заявил известный промоутер.

В среду, 18 января, Вадим Александров рассказал о проверке фестиваля сотрудниками регионального следственного управления. В пресс-службе ведомства ситуацию комментировать отказались, отметив, что проверкой занимается областное УМВД.

Международный фестиваль "Янтарный пляж" проводится в Янтарном с 2010 года. Его участники — российские и зарубежные музыкальные исполнители. В прошлом году он стал самым крупным пляжным фестивалем в России. Хедлайнерами мероприятия в разное время были Brainstorm, "Мегаполис", Gus Gus, "Танцы Минус" и другие звёздные коллективы.