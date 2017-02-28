Фишман рассказал, откуда появилось название фильма про Немцова
Михаил Фишман. Автор фото: Александр Подгорчук
Один из создателей документального фильма о политике Борисе Немцове, журналист Михаил Фишман, рассказал о том, как появилось название ленты. Он говорил о картине в эфире радиостанции "Комсомольская правда в Калининграде".
"Слишком свободный человек" — это цитата: один из близких товарищей Немцова, который вместе с ним работал в правительстве, Олег Сысуев, произносит эти слова в фильме, и мы взяли их как название, — сказал Фишман.
По словам Фишмана, в фильм не вошли некоторые герои, оказавшиеся неуместными; другие герои, как, например, Анатолий Чубайс, отказались участвовать. Съёмки велись полтора года, что достаточно большой срок. Журналист не ожидал, что картина когда-либо будет показана в кинотеатрах и много людей захотят увидеть её.
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