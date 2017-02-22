В калининградском кинотеатре отменили показ фильма о Немцове "Слишком свободный человек"

Руководство "КАРО 7 Калининград Плаза" отменило показ документального фильма "Слишком свободный человек", посвящённого Борису Немцову. Об этом Клопс.Ru стало известно из собственных источников в среду, 22 февраля.



По информации редакции, в региональном Минкульте попросили руководителей калининградского "КАРО" отказаться от показа документальной ленты. Чиновники считают, что фильм может стать неким призывом к "бунту или митингу". На этом основании калининградский "КАРО" запросил разрешение головного офиса на отмену показа "Слишком свободного человека", назначенного на 23 февраля. Вместо этого зрителям предложили показать "Обитель зла: Последняя глава".



Дистрибьютором "Слишком свободного человека" выступает "Центр документального кино" в Москве. Как рассказала директор по коммуникациям ЦДК Евгения Милова в интервью "БФМ-Калининград", лента "без малейших проволочек, препятствий и каких-либо сложностей" получила от федерального министерства культуры прокатное удостоверение. Сама же картина, говорит представитель дистрибьютора, не призывает зрителя выходить на баррикады или участвовать в митингах: главная идея заключается в том, чтобы показать историю России за последние 25 лет.



По словам Миловой, впервые картину зрители увидели ещё в декабре 2016 года. В это же время Гильдия киноведов и кинокритиков России назвала "Слишком свободного человека" лучшим документальным фильмом.

По словам Миловой, "Борис Немцов был ярким представителем политической элиты в эти годы. В его карьере были и взлёты — вплоть до кресла вице-премьера, и падения, когда он стал уличным маргинальным политиком, — рассказывает Евгения Милова. — В конце концов, этот фильм не про то, что "пойдёмте все на площадь!". Это кино, которое заставляет задуматься".



Единственный вечерний показ киноленты состоится 28 февраля в кинотеатре "Заря". По словам арт-директора кинотеатра Артёма Рыжкова, к ним с просьбой об отмене сеанса никто не обращался. "Заря" не планирует отменять или переносить показ.

"Мы подписали договор, который обязывает нас показать этот фильм. Мы также заказали билеты режиссёру, который приедет на премьеру. Поэтому что-то отменять было бы странно", — сообщил Рыжков.



В Министерстве культуры Калининградской области не комментируют ситуацию.



Документальный фильм "Слишком свободный человек" был снят в 2016 году. Режиссёрами, сценаристами киноленты выступили Вера Кричевская и журналист Михаил Фишман. Картина рассказывает о жизни и политической деятельности Бориса Немцова и его убийстве.