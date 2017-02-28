Компания SpaceX отправит двух туристов в полёт вокруг Луны в 2018 году

В 2018 году в полёт вокруг Луны могут отправиться первые два туриста. Об этом сообщает РИА "Новости"

По данным СМИ, космическое путешествие планирует организовать американская компания SpaceX. В организации сообщили, что будущие туристы уже внесли предоплату за полёт.

"Мы рады сообщить, что в компанию SpaceХ обратились двое частных граждан по поводу путешествия вокруг Луны в конце следующего года. Мы планируем провести тесты на состояние здоровья и тесты на пригодность, а также начать начальную подготовку в этом году", — заявили в компании.

Космическим туристам предстоит отправиться в полёт с мыса Канаверал во Флориде. Известно, что есть и другие желающие полетать вокруг Луны.