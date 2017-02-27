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Главная Новости Общество

Голодец: В России неправильно сконструированы классы

18:02
  407 0
  • Ольга Голодец. Фото с сайта kremlin.ru
Ольга Голодец. Фото с сайта kremlin.ru
Вице-премьер Ольга Голодец, курирующая в правительстве социальный блок, во время инвестиционного форума в Сочи предложила изменить схему работы в школьных классах. Об этом сообщает Интерфакс.

То, в какой форме работают школьники в настоящее время, Голодец назвала советским наследием. Это, по её словам, влияет на содержание школьного образования.
Неправильно у нас классы сконструированы: у нас они все прямоугольные, потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, за ним — доска и детишки сидят рядами, как мы учились в детстве", — сказала Голодец в понедельник в ходе Российского экономического форума в Сочи. Но "для того чтобы формировать проектный подход, для того чтобы формировать групповую работу, чтобы выстраивать команду и вести к достижению цели, дети должны сидеть по-другому и работа должна строиться иначе, — сказала вице-премьер.
Ольга Голодец отметила, что учитель должен помогать детям развивать таланты. Она отметила, что самым сложным моментом в переходе на новую модель формирования работы является готовность общества к такой постановке вопроса. Как именно предлагается изменять структуру классов, вице-премьер не уточнила.
 
Ранее глава Мионобрнауки Дмитрий Ливанов анонсировал, что в 2016 году стартует программа по переводу российских школьников на обучение в одну смену. В Калининграде порядка 12% школьников обучаются в настоящее время во вторую смену. 

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