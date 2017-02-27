"ВКонтакте" появилась возможность пожаловаться на комментарии, призывающие к суициду
Владельцы соцсети "ВКонтакте" добавили новую причину для жалобы на некорректные комментарии. Возможность пожаловаться на призыв к суициду уже доступна для пользователей.
Кроме этого, пользователи могут потребовать заблокировать комментарии, которые содержат оскорбления, материалы для взрослых, детскую порнографию, элементы насилия или экстремизма.
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