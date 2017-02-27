"ВКонтакте" появилась возможность пожаловаться на комментарии, призывающие к суициду

Владельцы соцсети "ВКонтакте" добавили новую причину для жалобы на некорректные комментарии. Возможность пожаловаться на призыв к суициду уже доступна для пользователей.



Кроме этого, пользователи могут потребовать заблокировать комментарии, которые содержат оскорбления, материалы для взрослых, детскую порнографию, элементы насилия или экстремизма.