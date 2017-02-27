"Послушание — проигрышная стратегия": шесть цитат погибшего в ДТП учителя Леонида Бондаря

Погибший в ДТП калининградский учитель года Леонид Бондарь в своих статьях размышлял о принципах школьного образования, воспитании детей и роли в этом литературы.

Однажды мы предложили Леониду пообщаться с читателями Клопс.Ru, ответить на их вопросы. Он сразу согласился, и мы успели провести две такие пресс-конференции ВКонтакте. Леонида спрашивали о том, можно ли привить ребенку любовь к чтению, как наладить взаимопонимание с упрямым подростком, стоит ли перегружать школьника домашними заданиями. Задавали ещё множество вопросов, на которые молодой преподаватель отвечал подробно, с юмором и в то же время с большим уважением к собеседнику.

Мы собрали наиболее яркие цитаты из онлайн-конференций Леонида Бондаря.

Об отношении к учителям и школе

— Мир изменился за десять лет. Человек старается приспособиться. Послушание и соответствие образцу — проигрышная стратегия. Успеха добивается тот, кто разрушает стереотип. Ценится гибкость, коммуникативность, умение быстро переориентироваться, переключиться, обучиться новому. Школа — лакмусовая бумажка. Как можно уважать и слушать тех, кто по меркам современного общества в большинстве своём слаб, беззащитен, неуспешен? Государство борется за престижность профессии, старается возвысить этот статус, вернуть ему былой ореол. И кстати, делает успехи в этом. Так что отношение к школе и учителю снова меняется. А куда — время покажет.

О том, как привить интерес к учёбе и будущей профессии

— Для начала необходимо хорошенько подумать и ответить на ряд вопросов. Чего хочу я? Чего хочет ребёнок? Почему мы хотим разного? Где заканчивается моя сфера ответственности? Где начинается его сфера ответственности? Этих вопросов может быть очень и очень много. Не исключено, что за помощью вам придётся обратиться к специалисту по подростковой психологии. И — общаться с ребёнком, говорить.

О понимании между учителем и учеником

— Время идёт, каждое новое поколение похоже и не похоже на предыдущее. Мне кажется, практически каждый человек проходит через те же этапы взросления, что и его предки. Различие в деталях. А есть вечные идеи. Я считаю, всем нам необходимо желание наладить диалог. Не погрязать в мелочах. Искать не то, что разъединяет, а то, что является общим для всех нас. Но это должно быть обоюдно.

О мате

— Мат — это часть русского языка. Повсеместный мат я считаю приметой времени, фактом. Хорошо это или плохо — каждый решает сам. То, что сейчас происходит, — вполне закономерное следствие целой совокупности причин.

Об иностранных языка в повседневной речи

— Подобные системы "свой-чужой" есть не только в языке. Они есть в одежде, поведении, предпочтениях. Это сигнальная система, язык в языке. Эти лексемы входят в пассивный или активный словарный запас. И грамотное ситуативное употребление подобных слов может украсить речь любого человека.

О детях и книгах

— Современные дети читают не мало. Вы, наверное, имели в виду, что они мало читают Толстого или Гоголя. Но современные дети читают другие тексты. И это повод для размышлений и учителям, и родителям.

Ребёнок, если не хочет читать, будет играть в телефон. Отберёте телефон — он пойдёт играть к друзьям. Запрёте дома? Будет смотреть телевизор, лежать на кровати, мучить кошку, мстя за свои страдания. Но читать он всё равно не будет. Или будет, если захочет.

В январе Леонид Бондарь оставил школу, стал больше времени уделять литературе, поэзии – всему тому, чем увлекался с ранней юности. Вёл свой сайт, на котором можно почитать его статьи и эссе.

На сайте Стихи.ру опубликованы некоторые стихи Леонида. Одно из последних называется "Если я завтра умру". Оно датировано 9 февраля 2017 года…