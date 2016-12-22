В Калининграде
В Калининграде
+3 °C
днем
-1 °C
ночью
22 декабря 2016 г. 17:08
74 232 пользователей
за 24 часа на сайте
60.83 -0.34
Курс ММВБ на 22 декабря 2016, 17:00
63.6 -0.2
Курс ММВБ на 22 декабря 2016, 17:00
14.4 +0.03
Курс ЦБ на 23 декабря 2016
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Интервью

Повсеместный мат я считаю приметой времени

Фото

Леонид Бондарь учитель русского языка и литературы

15 ноября 201614:30
  2490 0
  • Фото из личного архива Леонида Бондаря
Фото из личного архива Леонида Бондаря
Клопс.Ru предложил задать вопросы преподавателю русского языка и литературы, победителю регионального этапа конкурса "Учитель года — 2016" Леониду Бондарю. Педагог пообщался с нашими читателями на странице Клопс.Ru "ВКонтакте".                                                                

О ЕГЭ

— Как вы относитесь к тому, что вопросы в ЕГЭ по русскому языку очень часто противоречат тому, чему учат в учебниках? Там возможно появление сразу двух правильных ответов, хотя требуют выбрать один. Вы за такие тестированные задания или против?
 
— Я не сталкивался в своей практике с тем, чтобы вопросы в ЕГЭ по русскому языку противоречили написанному в учебниках. Могу предположить подобную ситуацию, например, со словом "кофе", но не думаю, чтобы такие случаи встречались в реальном экзамене. Конечно, бывают ошибки в тренировочных демоверсиях, но в экзаменационных материалах я ошибок не встречал и не слышал о таком.
 
В ЕГЭ по русскому языку отсутствует тестовая часть. В первой части ЕГЭ необходимо вписать правильные ответы в специальные окошки бланка. Экзамен развивается и совершенствуется. Я за дальнейшее совершенствование.

                                         О педагогах

— Что или кто заставляет мужчин идти на должность "училки"?
 
— Когда-то профессия учителя была исключительно мужской. У всех свои причины. Мне эта профессия даёт возможность получать деньги за то, что я люблю и умею делать.
 
— Недавно смотрела фильм "Училка", в главной роли — Ирина Купченко. Этот фильм про нашу школу не отпускал долго. Что вы думаете: как наладить понимание между учителем и учеником на стыке времён?
 
— Я пока что не смотрел этот фильм, поэтому, возможно, не совсем понимаю, о чём вы говорите. Я не ощущаю какого-то особого стыка времён.
 
Время идёт, каждое новое поколение похоже и не похоже на предыдущее. Мне кажется, практически каждый человек проходит через те же этапы взросления, что и его предки. Различие в деталях. А есть вечные идеи. Я считаю, всем нам необходимо желание наладить диалог. Не погрязать в мелочах. Искать не то, что разъединяет, а то, что является общим для всех нас. Но это должно быть обоюдно.
 
— Легко ли вам даётся обучение детей? И сравниваете ли вы себя-школьника и ваших учеников?
 
— Обучение детей не всегда даётся легко. И в этом есть свои плюсы. Я постоянно сравниваю себя-школьника и моих учеников. Я много спрашиваю у себя тогдашнего, часто веду долгие воображаемые беседы с моими учителями. Они мне очень помогают.
 
— По какой методике вы преподаёте предметы и есть ли у вас своя собственная, оригинальная методика преподавания?
 
— К сожалению, кратко рассказать об этом довольно сложно. Если вам интересно, приглашаю на мой сайт.

                             О языке

— Как вы относитесь к тому, что люди повсеместно (особенно подростки) разговаривают матом — не ругаются, а именно разговаривают, считая это нормой? Понятно, что многое зависит от семьи и окружения. Учитель и школа могут над этим как-то работать или уже всё безнадежно?
 
— Мат — это часть русского языка. Повсеместный мат я считаю приметой времени, фактом. Хорошо это или плохо — каждый решает сам. То, что сейчас происходит, — вполне закономерное следствие целой совокупности причин.
 
Учителя могут подавать пример, демонстрировать иные способы выражения мыслей и эмоций, пополнять словарный запас школьников. Но всё это я бы назвал пассивными методами. Управлять развитием языка — очень непростая задача. Возможно, непосильная.
 
— И ещё выпускники последних лет просто поражают своей безграмотностью, не умеют сформулировать свою мысль, отвечая на вопрос, с трудом подбирают слова, не понимают значения простых слов. Неужели настолько плохо стало с русским языком в школе?
 
— Изменился язык, изменились требования реальной жизни к владению языком, изменились принципы работы с информацией во всём мире. Реальная жизнь и живой язык — это мощная полноводная река с сильным течением. Цели, поставленные перед школой, — точка на противоположном берегу. Чем будет школа — утлой лодкой или катером на подводных крыльях — зависит от коллектива и его слаженной работы. Суть метафоры: течение жизни и языка не совпадает с целями, поставленными перед школой.
 
— Почему в последнее время постоянно используется слово "стартовать" вместо "начинаться", "проходить", "открываться" и "что" вместо "который"? Языковая деградация?
 
— Язык — живое явление. Видимо, большинству, формирующему язык, одни слова нравятся больше, чем другие, кажутся удобнее. Я бы не говорил о деградации. Насколько мне известно, многие языки идут по пути упрощения, стараясь лучше выполнить свою основную функцию — коммуникативную. Упрощение языка началось с момента возникновения его письменного варианта, появления грамматики, установления однозначных правил написания.
 
— Немного вопросов о лексике. Активный и пассивный словарный запас. Как известно, активный используется повседневно, привычен, прост и востребован. А как же обстоят дела с пассивным запасом? Историзмы, архаизмы, неологизмы? Это ведь всё забыто и упоминается лишь на особых мероприятиях. А нужен ли вообще этот запас в наше время, как вы считаете?
 
— Пассивный словарный запас на то и пассивный, что лексемы из него употребляются от случая к случаю. Он не может быть нужен или не нужен. Он просто есть. Когда языку понадобится, он переведёт слово в активную лексику. Это решает не носитель языка, хотя, конечно, отдельные люди могут влиять на эти процессы.
 
— И ещё. Как относитесь к тому, если ваш собеседник, помимо русской речи, использует иностранные выражения типа: "хэллоу", " окей", "лол", "сенк ю", "сорри", "уик-энд", "бай", "мэйби"... и т. д. Это украшает речь культурного человека?
 
— Приведённые вами иностранные выражения — яркий языковой маркер. Подобные системы "свой-чужой" есть не только в языке. Они есть в одежде, поведении, предпочтениях. Это сигнальная система, язык в языке. Эти лексемы входят в пассивный или активный словарный запас. И грамотное ситуативное употребление подобных слов может украсить речь любого человека.
 
— В нашей стране всё больше безграмотных, и начинают принимать всякие поправки в русском языке, основываясь на правиле "так говорит большинство". Вы за такие изменения?
 
— Язык живёт своей жизнью. Нет смысла требовать соблюдения отсутствующих в реальности норм. Меняется язык — меняются правила. Кстати, после революции весьма образованные люди заявляли, что отказываются есть хлеб, который не написан через "ять"…

                              О чтении

— Как вы относитесь к сокращению уроков литературы в школе? Современные дети и так очень мало читают.
 
—  "Наши дети перегружены"  — эту фразу повторяют и родители, и учителя, и администрация. Конечно, я бы хотел, чтобы часов литературы было больше. Думаю, почти каждый предметник желает увеличить количество часов своего предмета в школе.
 
Современные дети читают не мало. Вы, наверное, имели в виду, что они мало читают Толстого или Гоголя. Но современные дети читают другие тексты. И это повод для размышлений и учителям, и родителям.
 
— Как привить любовь к книге и чтению у ребёнка дошкольного возраста?
 
— Про чтение и любовь к книге я писал здесь.
 
— Мне интересно ваше мнение о такой школьной литературе для учеников младших классов — "Как лиса свой глаз вытащила"...
 
 
— Это "Хитрая лиса", сказка северных народов. Обработана К. Шавровым. На мой взгляд, ничем не хуже поющего и бегающего от зверей хлебобулочного изделия или сказки про женитьбу на лягушке. Забавно, развивает фантазию, есть о чём поговорить.

                         Об образовании

— Как вы сами оцениваете качество современного образования?
 
— Что такое качество образования? Это очень сложная тема. Пусть "качество образования — способность образовательного продукта или услуги соответствовать предъявляемым нормам государственного стандарта и социального заказа". На мой взгляд, государственный стандарт и социальный заказ совпадают не во всём. И хочу напомнить, что обучение — это двусторонний процесс. Было бы желание — научиться можно всему.
 
— В чём разница между советским образованием и образованием сейчас, какие стандарты качественнее?
 
— Разница во времени. В ситуации. В мире. Каждый стандарт старается соответствовать требованиям своего времени. Их можно сравнивать — но в ином ключе.
 
— Хотелось бы спросить ваше мнение о воспитании детей: в доброте и достатке либо в строгости и умеренности?
 
— Не вижу причин противопоставлять доброту и строгость, достаток и умеренность. Это не полюса. Нет рецепта. Воспитание — это искусство, в котором абсолютно каждый человек пробует себя.
 
— Среди школ в Калининграде и области есть те, которые вы выделили бы по уровню подготовки к экзаменам по русскому языку и литературе?
 
— Я бы выделил гимназию № 32 и ШИЛИ.
 
— Когда отдаёшь ребёнка в школу, что нужно выбирать — школу или конкретного учителя?
 
— Мне кажется, каждый родитель решает сам, что выбирать. Я бы выбрал короткий и безопасный маршрут от дома до школы.
 
В ближайшую субботу, 19 ноября, Леонид Бондарь вновь пообщается с читателями "ВКонтакте". На ваши вопросы он ответит с 12:00 до 15:00.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Джульетта из Советска: 17-летняя студентка пропала после свидания с молодым человеком
13:07
  6397 2
Джульетта из Советска: 17-летняя студентка пропала после свидания с молодым человеком
Время переезжать: эксперты прогнозируют рост цен на квартиры в новом году
Фото горячей новости
13:12
  8601
В квартире на Краснодонской нашли тело калининградской паралимпийки Марии Чикиной
Фото горячей новости
13:11
  8111 1
Лучшие выбирают лучших: определены победители ежегодной молодёжной премии "ВДвижении"
Фото горячей новости
13:00
  480
"Мы верим и ждём": мать пропавшей Камиллы Мухитдиновой написала обращение к дочери
Фото горячей новости
12:25
  6593 0

Лента новостей

Картинка
В Калининграде Костя Цзю презентует свою книгу для детей
17:08
  1 0 Афиша
Картинка
"Ёлки-5", группа "Хлеб" и скандинавское кино: как развлечься в Калининграде 23—25 декабря
17:06
  1 0 Афиша
Картинка
Почему калининградцам стало выгоднее ездить на ГАЗелях?
16:55
  2413
Картинка
В Минобороны заявили об упразднении Спецстроя
16:54
  208 0

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вашингтон против Берлина: кто стоит за акциями протеста в Польше
  11809 6
Фото автора
Антон Самоха
адвокат
Бей кого хочешь: почему домашние тираны уходят от ответственности
  3589 6
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus:

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo