Повсеместный мат я считаю приметой времени

Клопс.Ru предложил задать вопросы преподавателю русского языка и литературы, победителю регионального этапа конкурса "Учитель года — 2016" Леониду Бондарю. Педагог пообщался с нашими читателями на странице Клопс.Ru "ВКонтакте".

О ЕГЭ

— Как вы относитесь к тому, что вопросы в ЕГЭ по русскому языку очень часто противоречат тому, чему учат в учебниках? Там возможно появление сразу двух правильных ответов, хотя требуют выбрать один. Вы за такие тестированные задания или против?

— Я не сталкивался в своей практике с тем, чтобы вопросы в ЕГЭ по русскому языку противоречили написанному в учебниках. Могу предположить подобную ситуацию, например, со словом "кофе", но не думаю, чтобы такие случаи встречались в реальном экзамене. Конечно, бывают ошибки в тренировочных демоверсиях, но в экзаменационных материалах я ошибок не встречал и не слышал о таком.

В ЕГЭ по русскому языку отсутствует тестовая часть. В первой части ЕГЭ необходимо вписать правильные ответы в специальные окошки бланка. Экзамен развивается и совершенствуется. Я за дальнейшее совершенствование.

О педагогах

— Что или кто заставляет мужчин идти на должность "училки"?

— Когда-то профессия учителя была исключительно мужской. У всех свои причины. Мне эта профессия даёт возможность получать деньги за то, что я люблю и умею делать.

— Недавно смотрела фильм "Училка", в главной роли — Ирина Купченко. Этот фильм про нашу школу не отпускал долго. Что вы думаете: как наладить понимание между учителем и учеником на стыке времён?

— Я пока что не смотрел этот фильм, поэтому, возможно, не совсем понимаю, о чём вы говорите. Я не ощущаю какого-то особого стыка времён.

Время идёт, каждое новое поколение похоже и не похоже на предыдущее. Мне кажется, практически каждый человек проходит через те же этапы взросления, что и его предки. Различие в деталях. А есть вечные идеи. Я считаю, всем нам необходимо желание наладить диалог. Не погрязать в мелочах. Искать не то, что разъединяет, а то, что является общим для всех нас. Но это должно быть обоюдно.

— Легко ли вам даётся обучение детей? И сравниваете ли вы себя-школьника и ваших учеников?

— Обучение детей не всегда даётся легко. И в этом есть свои плюсы. Я постоянно сравниваю себя-школьника и моих учеников. Я много спрашиваю у себя тогдашнего, часто веду долгие воображаемые беседы с моими учителями. Они мне очень помогают.

— По какой методике вы преподаёте предметы и есть ли у вас своя собственная, оригинальная методика преподавания?

— К сожалению, кратко рассказать об этом довольно сложно. Если вам интересно, приглашаю на мой сайт

О языке

— Как вы относитесь к тому, что люди повсеместно (особенно подростки) разговаривают матом — не ругаются, а именно разговаривают, считая это нормой? Понятно, что многое зависит от семьи и окружения. Учитель и школа могут над этим как-то работать или уже всё безнадежно?

— Мат — это часть русского языка. Повсеместный мат я считаю приметой времени, фактом. Хорошо это или плохо — каждый решает сам. То, что сейчас происходит, — вполне закономерное следствие целой совокупности причин.

Учителя могут подавать пример, демонстрировать иные способы выражения мыслей и эмоций, пополнять словарный запас школьников. Но всё это я бы назвал пассивными методами. Управлять развитием языка — очень непростая задача. Возможно, непосильная.

— И ещё выпускники последних лет просто поражают своей безграмотностью, не умеют сформулировать свою мысль, отвечая на вопрос, с трудом подбирают слова, не понимают значения простых слов. Неужели настолько плохо стало с русским языком в школе?

— Изменился язык, изменились требования реальной жизни к владению языком, изменились принципы работы с информацией во всём мире. Реальная жизнь и живой язык — это мощная полноводная река с сильным течением. Цели, поставленные перед школой, — точка на противоположном берегу. Чем будет школа — утлой лодкой или катером на подводных крыльях — зависит от коллектива и его слаженной работы. Суть метафоры: течение жизни и языка не совпадает с целями, поставленными перед школой.

— Почему в последнее время постоянно используется слово "стартовать" вместо "начинаться", "проходить", "открываться" и "что" вместо "который"? Языковая деградация?

— Язык — живое явление. Видимо, большинству, формирующему язык, одни слова нравятся больше, чем другие, кажутся удобнее. Я бы не говорил о деградации. Насколько мне известно, многие языки идут по пути упрощения, стараясь лучше выполнить свою основную функцию — коммуникативную. Упрощение языка началось с момента возникновения его письменного варианта, появления грамматики, установления однозначных правил написания.

— Немного вопросов о лексике. Активный и пассивный словарный запас. Как известно, активный используется повседневно, привычен, прост и востребован. А как же обстоят дела с пассивным запасом? Историзмы, архаизмы, неологизмы? Это ведь всё забыто и упоминается лишь на особых мероприятиях. А нужен ли вообще этот запас в наше время, как вы считаете?

— Пассивный словарный запас на то и пассивный, что лексемы из него употребляются от случая к случаю. Он не может быть нужен или не нужен. Он просто есть. Когда языку понадобится, он переведёт слово в активную лексику. Это решает не носитель языка, хотя, конечно, отдельные люди могут влиять на эти процессы.

— И ещё. Как относитесь к тому, если ваш собеседник, помимо русской речи, использует иностранные выражения типа: "хэллоу", " окей", "лол", "сенк ю", "сорри", "уик-энд", "бай", "мэйби"... и т. д. Это украшает речь культурного человека?

— Приведённые вами иностранные выражения — яркий языковой маркер. Подобные системы "свой-чужой" есть не только в языке. Они есть в одежде, поведении, предпочтениях. Это сигнальная система, язык в языке. Эти лексемы входят в пассивный или активный словарный запас. И грамотное ситуативное употребление подобных слов может украсить речь любого человека.

— В нашей стране всё больше безграмотных, и начинают принимать всякие поправки в русском языке, основываясь на правиле "так говорит большинство". Вы за такие изменения?

— Язык живёт своей жизнью. Нет смысла требовать соблюдения отсутствующих в реальности норм. Меняется язык — меняются правила. Кстати, после революции весьма образованные люди заявляли, что отказываются есть хлеб, который не написан через "ять"…

О чтении

— Как вы относитесь к сокращению уроков литературы в школе? Современные дети и так очень мало читают.

— "Наши дети перегружены" — эту фразу повторяют и родители, и учителя, и администрация. Конечно, я бы хотел, чтобы часов литературы было больше. Думаю, почти каждый предметник желает увеличить количество часов своего предмета в школе.

Современные дети читают не мало. Вы, наверное, имели в виду, что они мало читают Толстого или Гоголя. Но современные дети читают другие тексты. И это повод для размышлений и учителям, и родителям.

— Как привить любовь к книге и чтению у ребёнка дошкольного возраста?

— Про чтение и любовь к книге я писал здесь

— Мне интересно ваше мнение о такой школьной литературе для учеников младших классов — "Как лиса свой глаз вытащила"...

— Это "Хитрая лиса", сказка северных народов. Обработана К. Шавровым. На мой взгляд, ничем не хуже поющего и бегающего от зверей хлебобулочного изделия или сказки про женитьбу на лягушке. Забавно, развивает фантазию, есть о чём поговорить.

Об образовании

— Как вы сами оцениваете качество современного образования?

— Что такое качество образования? Это очень сложная тема. Пусть "качество образования — способность образовательного продукта или услуги соответствовать предъявляемым нормам государственного стандарта и социального заказа". На мой взгляд, государственный стандарт и социальный заказ совпадают не во всём. И хочу напомнить, что обучение — это двусторонний процесс. Было бы желание — научиться можно всему.

— В чём разница между советским образованием и образованием сейчас, какие стандарты качественнее?

— Разница во времени. В ситуации. В мире. Каждый стандарт старается соответствовать требованиям своего времени. Их можно сравнивать — но в ином ключе.

— Хотелось бы спросить ваше мнение о воспитании детей: в доброте и достатке либо в строгости и умеренности?

— Не вижу причин противопоставлять доброту и строгость, достаток и умеренность. Это не полюса. Нет рецепта. Воспитание — это искусство, в котором абсолютно каждый человек пробует себя.

— Среди школ в Калининграде и области есть те, которые вы выделили бы по уровню подготовки к экзаменам по русскому языку и литературе?

— Я бы выделил гимназию № 32 и ШИЛИ.

— Когда отдаёшь ребёнка в школу, что нужно выбирать — школу или конкретного учителя?

— Мне кажется, каждый родитель решает сам, что выбирать. Я бы выбрал короткий и безопасный маршрут от дома до школы.

В ближайшую субботу, 19 ноября, Леонид Бондарь вновь пообщается с читателями "ВКонтакте". На ваши вопросы он ответит с 12:00 до 15:00.