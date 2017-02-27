СМИ: Янукович после 45 лет брака развёлся с супругой
Виктор Янукович. Фото с сайта kremlin.ru
Бывший президент Украины Виктор Янукович сообщил о разводе с женой. Об этом он рассказал
изданию Der Spigel.
Януковч признался, что развёлся после 45 лет брака с супругой Людмилой. В настоящее время он живёт в гражданском браке с сестрой своей бывшей кухарки. Имя спутницы Януковича издание не называет. При этом отмечается, что вместе с гражданской женой экс-президент уехал в Россию в 2014 году.
Янукович рассказал, что бывшая супруга в настоящее время занимается благотворительной деятельностью. Финансовую помощь экс-президенту оказывает старший сын Александр.
Янукович перестал быть президентом Украины из-за смены власти в стране в 2014 году. При помощи российских властей он был переправлен сначала в Крым, а затем — в нашу страну.
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