СМИ: Янукович после 45 лет брака развёлся с супругой

Бывший президент Украины Виктор Янукович сообщил о разводе с женой. Об этом он рассказал изданию Der Spigel.



Януковч признался, что развёлся после 45 лет брака с супругой Людмилой. В настоящее время он живёт в гражданском браке с сестрой своей бывшей кухарки. Имя спутницы Януковича издание не называет. При этом отмечается, что вместе с гражданской женой экс-президент уехал в Россию в 2014 году.



Янукович рассказал, что бывшая супруга в настоящее время занимается благотворительной деятельностью. Финансовую помощь экс-президенту оказывает старший сын Александр.

Янукович перестал быть президентом Украины из-за смены власти в стране в 2014 году. При помощи российских властей он был переправлен сначала в Крым, а затем — в нашу страну.