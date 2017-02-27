В Калининграде с нарушениями провели аукцион по берегоукреплению для строительства стадиона к ЧМ-2018
Арбитражный суд Москвы признал незаконным аукцион по берегоукреплению в Калининграде, который проводился в рамках строительства стадиона к ЧМ-2018. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС.
Решение вынесено в отношении ГКУ Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства". В документации аукциона от участников требовали предоставить детализированное описание материалов, используемых при строительстве. Например, нужно было указать конкретные значения массовой доли нелетучих веществ в грунтовке и время высыхания эмали.
Заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян рассказал: "Требования об указании в составе заявки компонентного состава товаров и показателей, которые могут стать известны участнику закупки только после проведения ряда испытаний, необоснованны, поскольку закон не обязывает участника закупки иметь в наличии тот или иной товар на момент подачи заявки. В большинстве случаев такие требования не отражают реальную потребность заказчика, а устанавливаются лишь с одной целью — затруднить подготовку заявки".
В рамках подготовки к ЧМ-2018 в Калининграде на острове Октябрьский возводится
стадион. Его вместимость составит 35 тыс. мест. В городе пройдут четыре матча группового этапа.
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