В Калининграде с нарушениями провели аукцион по берегоукреплению для строительства стадиона к ЧМ-2018

Арбитражный суд Москвы признал незаконным аукцион по берегоукреплению в Калининграде, который проводился в рамках строительства стадиона к ЧМ-2018. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС.



Решение вынесено в отношении ГКУ Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства". В документации аукциона от участников требовали предоставить детализированное описание материалов, используемых при строительстве. Например, нужно было указать конкретные значения массовой доли нелетучих веществ в грунтовке и время высыхания эмали.



Заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян рассказал: "Требования об указании в составе заявки компонентного состава товаров и показателей, которые могут стать известны участнику закупки только после проведения ряда испытаний, необоснованны, поскольку закон не обязывает участника закупки иметь в наличии тот или иной товар на момент подачи заявки. В большинстве случаев такие требования не отражают реальную потребность заказчика, а устанавливаются лишь с одной целью — затруднить подготовку заявки".