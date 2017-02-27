Интеллигентный юмор про Калининград: вышло в эфир выступление сборной области в 1/8 финала Высшей лиги КВН (видео)

Выступление "Сборной Калининградской области" в 1/8 финала показали по Первому каналу. Сами ребята говорят, что представляют интеллигентный юмор из самой западной точки России. В качестве противовеса выступает Богдан.

— Богдан из тех людей, которые на отдыхе ведут себя так, как будто Крым лично его.

— Богдан, давай ты не будешь нам выступление портить. Нас вообще-то по телевизору показывают.

— Слышь, я вообще телевизор лет десять не смотрел. О, прапорщик Задов!

— Вы, похоже, не понимаете, что позорите город с богатейшим историческим наследием. У нас в городе умер великий философ Иммануил Кант.

— Да, медицина у нас так себе.

— Калининградская область — это анклав. Анклав — это когда ты живёшь здесь, а вокруг тебя другое государство.

— Короче, как Москва.