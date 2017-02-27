Интеллигентный юмор про Калининград: вышло в эфир выступление сборной области в 1/8 финала Высшей лиги КВН (видео)

Выступление "Сборной Калининградской области" в 1/8 финала показали по Первому каналу. Сами ребята говорят, что представляют интеллигентный юмор из самой западной точки России. В качестве противовеса выступает Богдан.
— Богдан из тех людей, которые на отдыхе ведут себя так, как будто Крым лично его.
— Богдан, давай ты не будешь нам выступление портить. Нас вообще-то по телевизору показывают.
— Слышь, я вообще телевизор лет десять не смотрел. О, прапорщик Задов!
— Вы, похоже, не понимаете, что позорите город с богатейшим историческим наследием. У нас в городе умер великий философ Иммануил Кант.
— Да, медицина у нас так себе.
— Калининградская область — это анклав. Анклав — это когда ты живёшь здесь, а вокруг тебя другое государство.
— Короче, как Москва.
"Сборная Калининградской области" была образована слиянием двух коллективов — команды БФУ им. Канта и "БаГА-мы". В Высшую лигу "Сборная Калининградской области" попала
по результатам гала-концерта фестиваля "КиВиН-2017" в Сочи.
Один из участников команды, Дмитрий Соколов, рассказывал
, что во время подготовки к игре использовали как наработанные архивы, так и новый материал. Соколов подчеркнул, что, так или иначе, Калининград стал заложником определенных тем.
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