Драма "Лунный свет" получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм"

Лучшим фильмом года признана лента "Лунный свет" Барри Дженкинса. Об этом сообщает "Интерфакс"
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Сегодня в Лос-Анджелесе проходит церемония награждения премии "Оскар". Конкуренцию "Лунному свету" составили фильмы "Лев", "Ла-Ла Лэнд", "Любой ценой" и другие.
Награду за лучшую режиссуру вручили создателю мюзила "Ла-Ла Лэнд" Дэмьену Шазеллу. Этот фильм получил шесть "Оскаров", в том числе за лучшую музыку и лучшую песню. Также "Оскар" за лучшую женскую роль получила актриса Эмма Стоун, сыгравшая в "Ла-Ла Лэнде". Получая статуэтку, режиссёр заявил, что посвящает награду своей любимой женщине Оливии, которая сидит в зале.
Отметим, что фильм имеет коммерческий успех. Кассовые сборы от проката ленты составили 340 млн долларов при бюджете 30 млн.
Лучшим фильмом на иностранном языке признан "Коммивояжёр" Асгара Фархади. Иранский режиссёр отказался приехать на церемонию награждения в знак протеста против указа Дональда Трампа о запрете на въезд в США мигрантов из ряда мусульманских стран.
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