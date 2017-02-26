Осуждённого за митинги Ильдара Дадина освободили из колонии

Ильдара Дадина, единственного в России осуждённого за митинги, в воскресенье, 26 февраля. Об этом сообщает
ТАСС.
В колонию доставили решение Верховного суда, которое вступило в законную силу и не подлежит обжалованию. Сейчас Дадин и его супруга решают, как будут добираться домой. Скорее всего, супруги поедут на поезде из-за дороговизны билетов на самолёт.
Напомним, что 22 февраля Верховный суд РФ пересмотрел приговор Басманного суда Москвы в отношении Дадина и постановил
отменить его, производство по уголовному делу прекратить, а Дадина освободить из колонии.
Однако, Ильдар Дадин продолжал
оставаться в колонии, несмотря на решение суда высшей инстанции. Сотрудники УФСИН ссылались на то, что не получали официального документа и не слышали решения суда. К тому же сейчас в стране идут выходные дни.
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