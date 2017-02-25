Дадин "пересидел" в колонии три дня: в алтайском УФСИН нет решения суда
Ильдар Дадин продолжает оставаться в алтайской колонии, несмотря на решение Верховного суда о его освобождении. Об этом сообщает
"Медуза".
Сотрудники УФСИН ссылаются на то, что не получали официального документа и не слышали решения суда. К тому же сейчас в стране идут выходные дни.
Решение, скорее всего, поступит в колонию 28 февраля. Ситуацией уже заинтересовался ЕСПЧ, которые потребовал объяснений от России, почему оправданного активиста незаконно удерживают в колонии. Россия должна дать ответ до 27 февраля.
Напомним, что 22 февраля Верховный суд постановил отменить
приговор активисту Ильдару Дадину, являющемуся первым в стране осуждённым по уголовной статье о повторных нарушениях на митингах. Суд поддержал ходатайство Генпрокуратуры. Представитель ведомства заявил, что в действиях Дадина не было состава преступления.
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