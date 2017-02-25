Дадин "пересидел" в колонии три дня: в алтайском УФСИН нет решения суда

Ильдар Дадин продолжает оставаться в алтайской колонии, несмотря на решение Верховного суда о его освобождении. Об этом сообщает "Медуза".

Сотрудники УФСИН ссылаются на то, что не получали официального документа и не слышали решения суда. К тому же сейчас в стране идут выходные дни.

Решение, скорее всего, поступит в колонию 28 февраля. Ситуацией уже заинтересовался ЕСПЧ, которые потребовал объяснений от России, почему оправданного активиста незаконно удерживают в колонии. Россия должна дать ответ до 27 февраля.