НАСА опубликовало снимок неизвестной части Марса
Космическое агентство НАСА опубликовало снимки поверхности Марса, на основе которых можно сделать новые выводы о красной планете. Об этом сообщается на официальном сайте космического агентства.
На снимке видно, что большая часть поверхности планеты покрыта пористым материалом, под которым могут находиться скальные породы с ценными минералами или вода. Поисками воды на Марсе НАСА занимается уже два года.
На марсе уже обнаружен участок, который в прошлом всё время оказывался под водой. На этой же территории найден грунт, который по структуре похож на поверхность земной пустыни Намиб.
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