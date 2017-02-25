НАСА опубликовало снимок неизвестной части Марса

Космическое агентство НАСА опубликовало снимки поверхности Марса, на основе которых можно сделать новые выводы о красной планете. Об этом сообщается на официальном сайте космического агентства.

На снимке видно, что большая часть поверхности планеты покрыта пористым материалом, под которым могут находиться скальные породы с ценными минералами или вода. Поисками воды на Марсе НАСА занимается уже два года.

На марсе уже обнаружен участок, который в прошлом всё время оказывался под водой. На этой же территории найден грунт, который по структуре похож на поверхность земной пустыни Намиб.